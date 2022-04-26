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運動巷仔內／佐佐木朗希：雖然過了11年，但悲傷並未停止

▲佐佐木朗希（圖／吳政紘攝）
▲佐佐木朗希（圖／吳政紘攝）

文/吳政紘

2022-04-26 02:21:56

實在很難想像，一位父親、祖父母都在311東日本大地震因海嘯受災過世的9歲男孩，是如何在11年後，不但重新振作，更創下單場19次三振的完全比賽，並且以自身表現，讓許多懷疑的聲音消失，他到底怎麼能做到？

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▲佐佐木朗希。（取自日本武士隊官網）
▲佐佐木朗希。（取自日本武士隊官網）
每年的3月11日，對出身於岩手縣陸前高田市出身的佐佐木朗希來說，都是十分悲痛的日子，他永遠忘不了，當時37歲的父親佐佐木功太，以及祖父母被海嘯引發災難中過世，永遠也忘不了。

「就算是經過了11年，這些悲傷也不會消失，但有很多人支持下，我才能夠打棒球，所以只有感謝。」他說。

佐佐木朗希經過事件衝擊，他不認為所有事都是理所當然，只有你不斷努力，才有機會做到，但即便如此，身邊的一切也是很令人珍惜。

「對於那些不知道地震是什麼的孩子們，一定要了解，身邊對你很重要的人，不是理所當然會存在的。」他說。

佐佐木在歷經事件時，才小學三年級，他開始打球是因為老哥，而跟他常玩接捕的對象是父親，因為海嘯讓他的家被沖走，他只好搬移到大船渡市居住，住在學校操場的臨時搭建房屋，在河川的空地練習，即便這樣刻苦的環境，沒有打敗他要成為職業球員的想法。

佐佐木在高三投出夢幻的163公里速球，他以球隊王牌之姿，雖然沒能打進甲子園，但教練為了保護他，寧願放棄球隊晉級機會，也不要讓他冒這樣的風險。

佐佐木朗希狂飆163公里。（圖／取自網路）
佐佐木朗希狂飆163公里。（圖／取自網路）
結果他果然不負眾望，在進入職棒第三年，就投出令人感到不可思議的成績，包括連續13人次三振的日職新紀錄，還有單場19次三振的完全比賽，說他是羅德隊的救世主，一點也不為過。

「我想我的活躍表現，就是對他們最好的回報！」佐佐木不但是為自己而投，他的每一球，也是為過世的親人，支持他的東北民眾，以及不少受災戶而投，他帶給大家希望，也帶給日本受災後復興，全新的光明。

▲佐佐木朗希完全比賽。（圖／羅德隊提供）
▲佐佐木朗希完全比賽。（圖／羅德隊提供）

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