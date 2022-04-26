今日廣場》馮志銘／疫情之下，有誰看見第一線教師的苦？

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學校得以正常運作在於親師生三方互相配合，另外行政端協助解決教學相關問題，四方缺一不可，但在這兩年的疫情中，中央與地方教育當局除了增加部分資訊設備之外，線上教學相關配套的執行全部交給第一線教師處理，除了教學線上化以外，教育政策像辦桌一樣不停端上，雙語、本土語、高中學習歷程與108課綱等，皆要求教師進行配合，造成各級教師皆苦不堪言。
學校在防疫中擔任相當重要的角色，但對於防疫人員的各類照顧與法令鬆綁幾乎都獨漏學校教職員工。居隔政策影響學校的不只有「請假」的部分，學校教師請假後接著影響到的就是排課找代課教師的問題，另外線上線下照護的部分也是第一線教師要負責。
許多相關法規與人事會計單位並沒有與時俱進讓學校端可以增加彈性處理空間，造成行政單位綁手綁腳，亦讓第一線的教師身心俱疲。在「3+4」居隔措施下，每周都將會有師生被匡列、解隔離或請假，代課或協同教師、各類防疫假課務配套等問題勢必頻繁出現，如果教育當局無法通盤考慮，僅頭痛醫頭、腳痛醫腳推給學校自己處理，同時學校亦缺乏有擔當的校長，只會讓各校處在一個非常不穩定且混亂的狀態。
New normal在國際喊了兩年，台北市長柯文哲也常掛在嘴邊。很明顯的停課會是接下來的新常態，「超前部屬」如今已不復見，想請問政治人物們除了鐵口直斷式的預言之外，相關配套除了各種滾動式修正與各種口號外，真正符合第一線需求的措施準備好了嗎？
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