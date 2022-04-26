名家論壇》黎榮章／上海封城　加深台人對威權的厭惡

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上海疫情爆發的時間點與台灣相近，截然不同的防疫政策自然成為台灣熱議的主題。觀察網路輿情，在新聞媒體報導、社群意見領袖的貼文等「主文」部分，主要的討論面向是上海的封城政策本身，占整體輿情聲量的21.4%，由於上海國際貿易發達，也是許多台商所在地，因此輿情也關心封城對台商的公司、自己的公司、與台股的影響，依序分別占13.5%、12.4%、9.8%。
「主文」雖然都是討論客觀的政經時事，但分析網友們在留言區底下的「回文」內容，又是完全不同的風向。相關留言聲量最多的是「批評中國用暴力防疫」，聲量比重24.5%、「批中國防疫沒人性、沒人權」占22.2%，「慶幸台灣不會像上海一樣封城」占11.2%。
上海市嚴格封控措施，警察強勢執法，甚至傳出解放軍進駐上海加強管控，讓這座高樓林立、人口比台灣還多的城市，一時間路上車人全部消失，進入宛如真空的魔幻時刻，種種景象在社群上廣為流傳，因此也不難想像，當全世界紛紛宣布走向與病毒共存，中共卻持續堅持清零時，比起討論上海客觀的防疫措施，網友的留言更傾向去批評中共的威權專制、對人權與自由的漠視，並感嘆「活在台灣真好」。
綜觀所有網域的主流風向，已能看出普遍網友對中國防疫作為的態度，而若把視角再聚焦在綠營同溫層，則更能看得出來，中共的威權式防疫在泛綠陣營中是徹底炸了鍋。綠營同溫層原先對於上海疫情並無太大關注，直到4月16日《環球時報》發出一篇題為「台灣人還能吃什麼？」的文章，批評台灣雞、豬肉價格即將上漲，各種食材都漲，譏諷問「台灣人還能吃什麼？」此舉剛好給綠營同溫層遞了一把槍，許多粉專乘勢發起串聯貼文，張貼各式台灣美食照，透過綠營同溫層臉書留言內容的文字雲分析，可見到其中出現不少與食物相關的關鍵詞，如「早餐、晚餐、牛排、美食、好吃」等。
此外，上海在封城管制下，物資運輸及採買均受限制，上海民眾頓時回到「以物易物」年代，因此文字雲中也不乏出現如「物資」、「自由」等單字，言下之意就是說，生活在台灣，即便疫情當前也能大享美食，而身處上海的市民卻連吃東西的選擇都大幅受限。民以食為天，「美食文」向來吸睛，綠營同溫層無需大聲疾呼地對中共專制進行批判，只需在社群上PO出美食照，自然就與被限制自由的上海形成對比，直觀且貼近人心，不僅擴散效果相當好，也間接影響了社會氛圍。
台灣疫情升溫，社會緊張氣氛雖然抬升、出現快篩試劑的搶購囤貨潮，但有了前年的口罩實名制經驗，也有很多人冷靜等待快篩試劑實名制，對比前年疫情之初，已相對冷靜許多。與台灣選擇不同防疫策略的上海，則成為鮮明對比。從台灣的網路輿情反應來看，網友對中共全面滲入民間社會管控的做法不以為然，紛紛援引上海當例子，透過大量的影像、文字加以批判，幾番操作下來，又一次的加深了台灣人民對威權體制的厭惡，可以說，上海疫情在有意無意之間，成為了台灣社會持續形塑「抗中」氛圍的新鮮題材。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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