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北京新冠疫情蔓延！今起再11區　需進行3輪核酸檢測

▲面對Omicron變種疫情在首都現蹤，北京市連忙擴大區域篩查範圍。圖為25日的朝陽區，民眾正在排隊等待檢測。（圖／美聯社／達志影像）
▲面對Omicron變種疫情在首都現蹤，北京市連忙擴大區域篩查範圍。圖為25日的朝陽區，民眾正在排隊等待檢測。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-26 06:57:32

中國首都北京市的新冠肺炎疫情蔓延，當地政府25日晚上宣布，在朝陽區已經展開核酸檢測的基礎上，進一步擴大區域篩查範圍。

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綜合中媒報導，26日至30日，對北京東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等11個區域人員，展開3輪核酸檢測。北京市政府新聞發言人徐和建表示，當地出現Omicron變種毒株疫情，堅持動態清零總方針，及時對朝陽和周邊區域展開核酸檢測，而擴大區域篩查的目的，在於打好防控主動仗，遏制疫情傳播風險。

在那之前，北京的朝陽區24日已經宣布，25日起實施常態化核酸檢測，當局聲稱，區內近日突發數例疫情，呈現傳播隱匿、傳染性強、發展速度快等特點，決定擴大核酸檢測範圍，以有效阻斷疫情傳播。

北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉也指出，當前北京疫情防控形勢嚴峻複雜，面臨境外、京外輸入以及「五一」假期人員流動增加等多重風險，首都防控壓力持續增大，要採取最果斷措施，嚴防死守，以快制快，堅決阻斷病毒傳播鏈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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