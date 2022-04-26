北京新冠疫情蔓延！今起再11區 需進行3輪核酸檢測
中國首都北京市的新冠肺炎疫情蔓延，當地政府25日晚上宣布，在朝陽區已經展開核酸檢測的基礎上，進一步擴大區域篩查範圍。
綜合中媒報導，26日至30日，對北京東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等11個區域人員，展開3輪核酸檢測。北京市政府新聞發言人徐和建表示，當地出現Omicron變種毒株疫情，堅持動態清零總方針，及時對朝陽和周邊區域展開核酸檢測，而擴大區域篩查的目的，在於打好防控主動仗，遏制疫情傳播風險。
在那之前，北京的朝陽區24日已經宣布，25日起實施常態化核酸檢測，當局聲稱，區內近日突發數例疫情，呈現傳播隱匿、傳染性強、發展速度快等特點，決定擴大核酸檢測範圍，以有效阻斷疫情傳播。
北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉也指出，當前北京疫情防控形勢嚴峻複雜，面臨境外、京外輸入以及「五一」假期人員流動增加等多重風險，首都防控壓力持續增大，要採取最果斷措施，嚴防死守，以快制快，堅決阻斷病毒傳播鏈。
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