超正九天玄女！26年前港片勾回憶　女神扮相出土

網紅「阿翰po影片」在新片扮演九天玄女上身的算命阿姨「廖麗芳」，成績連破自己在三個平台的紀錄，影片上架2個禮拜，YouTube已近600萬觀看次。其實26年前的港片《運財智多星》，女神鍾麗緹就曾飾演九天玄女的角色。
1996年的香港喜劇《運財智多星》由知名導演王晶編導，卡司眾星雲集，有陳百祥、袁詠儀、王敏德、鍾麗緹、吳鎮宇、譚詠麟、鍾鎮濤、曾志偉、梅艷芳、成奎安、黃一飛、苑瓊丹、羅家英、徐錦江等人，其中鍾麗緹演出九天玄女一角，因和愛神邱比特談戀愛，被玉皇大帝貶入凡間，而鍾麗緹性感又具仙氣的扮相令人印象深刻。
新作中，阿翰扮演算命阿姨「廖麗芳老師」，自稱是「九天玄女唯一指定姊妹」，請客人把玉米和鹽灑進平底鍋，爆米花不停炸出，接著恭請九天玄女駕到，雙手比出做法手勢，口中不停呼喚：「800英呎...500英呎...降落！降落！100英呎！降落！」爆笑劇情吸引超過10萬人轉發，在臉書、IG、YouTube三個平台，觀看次數都破紀錄，掀起一波九天玄女熱。
阿翰日前在IG限時動態發文，透露算命阿姨「廖麗芳」的由來，「這個角色其實是我掉入低潮，無法相信自己，瘋狂算命的靈感來源，比阮月嬌博杯還瘋狂」，對於影片受到廣大迴響、關注、討論，阿翰感性地說：「謝謝你們對我不離不棄，給靜靜的我支持，看我影片長大的老粉絲們」。（編輯：楊穎軒）