名家論壇》蕭徐行／陳時中是民進黨的Mr. Right嗎？

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部分輿論對於陳時中的高支持度感到疑惑，其實在這份民調中也找出了答案。針對「單日確診超過2千人，疫情大爆發的主因」進行調查，結果有79.5%受訪者認為是因民眾不知自己確診傳染擴大、73.3%認為是這次病毒傳染力太強、66.7%認為是民眾防疫態度鬆散、50.2%認為是中央防疫政策不明確、47.8%認為是政院未視國外疫情預做準備、32.9%認為是教育部太放寬學校停課標準、38.2%認為是政府取消三級警戒。這顯示多數民眾認為疫情擴大的主因是，Omicron的來去無蹤以及高傳染力，讓民眾面對病毒時驚慌失措，陳時中是非戰之罪；再說，這幾年來陳時中每天都出現在媒體面前說明疫情發展與相關規定、耐心的解答外界的疑惑，厚道的台灣人民總認為陳部長「沒有功勞，也有苦勞」，這樣的成績多少帶有「慰勉」的意味。
民調也積極回應了，對於若未來幾月確診暴增、疫情快速擴散，有無必要換掉陳時中，66.5%的人認為沒有必要，僅26.7%覺得有必要，民眾這樣對防疫的表態，如果被解讀為是支持陳時中出征台北，戰勝蔣萬安的動力，就有待商榷了。66.5%的民眾不贊成換防疫團隊，不全然是肯定防疫的表現，更該說的是在民眾人心惶惶，不知未來發展之際，大家不知道換了新的團隊是否會更好，乃寧願相信現有的防疫指揮官繼續領導，終究他的防疫成績單大家已經有所認知了。更深一層的解讀就是，民眾希望一切「維持現狀」，防疫陣營不要有太大變動，認為陳時中就好好地做好防疫的工作即可，不期望他跳去選台北市長。
民眾對於陳時中參選台北市長反應有所保留，也從民調上可以看出來。目前有六成半的人肯定陳時中在防疫上的努力；然而，卻只有三成左右的民眾支持他選台北市長，他在防疫上的積極不懈怠，支持度卻沒有超越在疫情肆虐中因為沒有角色而危機感重生的蔣萬安，這正代表有不少比例的人不支持陳時中在疫情正燃燒之際，就「不負責任」的跳槽轉彎，這種「陳一半」不是跟韓國瑜高雄市長還未坐穩，就參選總統一樣嗎？疫情發展仍將是考驗著陳時中參選的首要「攔路虎」。疫情變好了，民眾不會期待他跳下來選台北市長；疫情反之更糟了，民眾怎麼會同意他離開呢？民進黨如果以為藍白分立，民進黨會漁翁得利 ，這就是完全忽略了新冠病毒扮演惡魔黨的角色的影響了，因為民眾會把疫情歸咎於執政黨的責任。
再說，民進黨如果認為只要操作藍白對峙，民進黨就一定得利的「政黨算數」就太小看台北市民的智慧了。自1994年台北市長恢復直選開始，候選人的特質、格局與作為是台北市民所在乎重視的，政黨反而是其次。陳水扁當選市長，代表的是市民對於民主化的渴望，加上當時阿扁反貪打虎的形象讓民眾支持；馬英九重挫阿扁連任之路，除了多虧李總統選前的背書外，還在阿扁處理林森公園預定地時採取過激行動，造成人命事件，受到批評有關；接著，柯文哲的當選也反映了民眾對於國民黨兩任市長16年的評論，亦即民眾想要換人做做看，柯文哲的當選也就代表了政黨勢力在台北市政治版圖的退位，候選人取向成為市民選擇市長的主要關鍵。
陳時中在過往的民調中並未因為防疫的成績讓民眾產生「投射效應」，肯定支持他參選台北市長，並且站上民意最高位的原因，除了陳時中是「民進黨們」，而不是陳時中外，民眾對於「疫情」的擔憂，才是陳時中不能在撈過界參選台北市長的路上，站上競爭者浪頭的主因。如果民進黨不能審視現狀，仔細思考民心，那麼台北市長一役，又將枉然。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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