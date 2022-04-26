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台股早盤開高百點後走低　風力發電與觀光股逆勢抗跌

▲台股今（26）日跟著美股回神，開盤後漲百點，來到16729點，權值股台積電早盤從開高到平盤附近。（圖／NOWnews資料照）
▲台股今（26）日跟著美股回神，開盤後漲百點，來到16729點，權值股台積電早盤從開高到平盤附近。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-04-26 09:45:092022-04-26 09:46:36

美股昨（25）日反彈，台股今（26）日也跟著回神，開盤後漲百點，來到16729點。權值股台積電早盤從開高到平盤附近，547元左右。其他電子股漲跌不一，聯發科相對弱勢，早盤跌超過1%。而今日金融股表現強勁，大型金融股皆漲1%以上。另外，今日盤面焦點為風力發電概念股與觀光股，逆勢抗跌。

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美股道瓊指數25日上漲238.06點，或0.7%，收 34,049.46點；那斯達克指數上漲165.56點，或1.29%，收13004.85點；標普500指數上漲24.34點，或0.57%，收4296.12點；費城半導體指數上漲52.6點，或1.76%，收3042.4點。

台北股市今日開盤漲56.94點，加權股價指數以16677.84點開出，早盤一度漲百點後漲幅縮小。權值股台積電早盤從開高到平盤附近，547元左右。聯電漲0.4%，來到45.7元。力積電與世界先進兩樣情，分別漲0.5%與跌近1%。鴻海持平，聯發科相對弱勢，早盤跌1.4%，來到825元。群創也跌超過1%。

部分金融股強勁，台新金、玉山金、永豐金、中信金漲超過1%，華南金漲2%。今日盤面焦點為風力發電概念股，像是潤泰材與上緯投控飆漲停，世紀鋼、永冠、大亞漲5%，力麗、中興電、華城、台船漲3到4%。另外，觀光股也表現不俗，遠雄來、美食、八方雲集、新天地、漢來美食、晶悅、六角漲1到5%。

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