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疫情升溫！7-11「冰淇淋紅茶買2送2」打氣　網曝超省吃法

▲7-11為全民打氣，推出濃萃美式買8送8、冰淇淋紅茶買2送2，平均下來一杯冰淇淋紅茶只要33元，「一杯二吃」的省錢吃法曝光。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11為全民打氣，推出濃萃美式買8送8、冰淇淋紅茶買2送2，平均下來一杯冰淇淋紅茶只要33元，「一杯二吃」的省錢吃法曝光。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-26 10:17:05

確診人數與日俱增，民眾強烈感受到疫情和天氣都猛烈升溫，7-11率先祭優惠喊話打氣，以「守護健康、平安加油」為主題，推出濃萃美式買8送8、現萃茶冰淇淋紅茶買2送2，以及哈根達斯×CITY CAFE聯名冰沙任2杯199元。星巴克今（26）日起至4月28日一連三天，期間下午4點到晚上8點全品項買一送一，把握時間喝起來。

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疫情和天氣急速升溫，民眾情緒緊張，7-ELEVEN喊話「守護健康，平安加油」，祭出飲品優惠來紓緩情緒。即日起至4月28日一連三天，App的行動隨時取推出3大優惠，包括CITY CAFE濃萃美式買8送8、現萃茶冰淇淋紅茶買2送2，還有原先一杯149元的哈根達斯×CITY CAFÉ高檔冰沙，推出任選2杯199元，前述品項兌換至6月30日，期間每日限量開賣，每人限購2組。

▲7-ELEVEN為全民打氣，推出3大飲品優惠。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN為全民打氣，推出3大飲品優惠。（圖／業者提供）
由於冰淇淋紅茶極少5折幅度促銷，一推出買2送2、平均單杯33元，立刻引發眾人關注，紛紛發問好不好喝、可以不加糖嗎、使用什麼冰淇淋，不過網友回饋的口味評價兩極，愛喝的人表示：「平均2-4天喝一杯」、「紅茶不錯，冰淇淋還好」，但也有人直言「很雷」、「五十嵐的比較好喝」。

內行網友也分享，冰淇淋是使用現萃茶專用的冰淇淋，並非小美冰淇淋，由於冰淇淋已經有糖份，可以請店員紅茶不要加糖。常喝的網友則推薦「冰淇淋紅茶半糖完美」，也有人分享「一杯兩吃」，就是請店員不要把冰淇淋放進飲料，並另外索取糖漿，這樣可以單獨吃冰，或者把杯裝冰淇淋拿去搭黑美式，口味也很match，紅茶則能自己斟酌加糖，大讚多重吃法「CP值還不錯」。

▲網友分享杯裝冰淇淋、糖漿都單獨帶回去，可客製化紅茶甜度之外，冰淇淋單吃或另外搭黑美式喝也很讚。（圖／取自「熱血玩台南」）
▲網友分享杯裝冰淇淋、糖漿都單獨帶回去，可客製化紅茶甜度之外，冰淇淋單吃或另外搭黑美式喝也很讚。（示意圖／取自「熱血玩台南」）
此外，星巴克今（26）日起至4月28日一連三天，期間下午4點到晚上8點，到店購買兩杯相同容量／風味／冰熱一致的飲料，都可享有買一送一，這周錯過也別可惜，接下來兩周每逢周三、周四（5/4、5/5、5/11、5/12），在相同時段也是全品項買一送一，每人最多買二送二，疫情緊繃不如喝一杯好好放鬆。

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