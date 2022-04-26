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國小學童5／2起可打疫苗　教育部要求給家長7天思考期

▲6至11歲學童自5月2日起，可安排校園集中接種，學校應給予家長7天的充分思考時間。示意圖。（資料圖／美聯社／達志影像）
▲6至11歲學童自5月2日起，可安排校園集中接種，學校應給予家長7天的充分思考時間。示意圖。（資料圖／美聯社／達志影像）

記者李琦瑋／台北報導

2022-04-26 10:31:14

6至11歲兒童何時開始接種半劑莫德納疫苗？教育部昨（25）日發函各縣市教育局處，請學校發放接種同意書給家長。自5月2日起，可安排校園集中接種，但實際接種日由各縣市自行決定，並強調應給予家長7天的充分思考時間，評估是否讓子女接種。

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衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）20日召集專家開會，同意6至11歲兒童可接種半劑型莫德納疫苗，並建議接種2劑，且第1、2劑間隔為12周以上。依指揮中心統計，兒童施打第1劑疫苗約達120萬人。

教育部函文指出，學童接種疫苗作業可採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」模式執行，充分尊重家長選擇，並請學校先行調查校園集中接種意願，提供家長「接種須知及評估暨意願書」，選擇校園集中接種或至合約醫療院所接種，由學校收回並統計人數，視學校前置作業規劃，安排接種時間，可與轄區衛生局協調自今年5月2日起安排校園集中接種，以及提供未在校接種者指定合約醫療院所名單。

教育部強調，莫德納疫苗是國內首次提供滿6至11歲兒童接種，基於兒少接種後可能出現的反應，及多數為輕微的心肌炎或心包膜炎，請學校確實將接種須知提供家長參考，並給予家長至少7天的充分思考時間，以利家長了解國際間青少年接種疫苗的副作用及效益，再評估是否讓子女接種。並提醒，因6到11歲兒童表達及理解能力不及青少年，請於疫苗接種前後，加強衛教宣導說明。

其他接種疫苗配套措施，包括特教學校的校園集中接種服務，建議加派醫療人力，以觀察學生身體狀況；學校須於接種日當日調整課程內容，安排靜態活動，以觀察學生身體狀況，並於疫苗接種後兩周，妥善規劃課程內容，調整教學方式及減少激烈教學活動。

另外，學生若至醫療院所接種疫苗，學校應給予疫苗假，不列入出缺席紀錄，若家長須請假陪同學生至醫療院所接種，可給予防疫照顧假。

而學生接種疫苗後，當日起若有不良反應，得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，並以3天為原則（含接種當日），必要時得延長。學生請疫苗假時，班級導師要確認家中是否有人陪伴及照顧，家長若有照顧學生需求，其中一人得申請防疫照顧假。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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