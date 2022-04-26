兄弟女球迷觀眾席「上衣大開」 本尊身分、IG被神出
中華職棒中信兄弟23日在台中洲際球場，以11比5擊敗統一獅，不僅球場上演精彩逆轉勝，看台區也有養眼畫面，一名衣著火辣的女球迷被網友錄下加油影片，並截圖PO上臉書社團，老司機隨後搜出該女本尊及IG。
影片中，女球迷一頭棕色長髮披肩，身上的兄弟象球衣僅扣一顆扣子，灰色內搭迸出傲人雙峰、狹長事業線，她在觀眾席跟著節奏賣力拍手應援，4秒「震」撼畫面在網路上瘋傳，原PO發文：「難怪會有百萬象迷，有鄉民能神出這位象迷嗎？」
女球迷4秒拍手影片曝光後，不少網友激動表示：「本來我沒有支持特定球隊，自從看了這張圖我決定也要支持兄弟了」、「到底是看什麼球？」、「難怪我老爸最近都在看棒球」。事實上，女子身分是遊戲實況主、JKF女郎「本壘奈（奈奈）」，在兄弟球迷間小有名氣。
本壘奈平時常在粉專分享大尺度照片，目前IG漲粉到7.2萬人，自介欄更新到台中洲際棒球場觀賞賽事的日期，本壘奈昨（25日）發文感謝替自己拍照、特地到現場看她的粉絲，「謝謝支持奈奈的寶寶們，對我的不離不棄，我們都有兄弟精神...我都會在本壘，希望以後本壘熱熱鬧鬧」，也說除了球賽進行中、不干擾他人的前提下可以合照。（編輯：楊穎軒）