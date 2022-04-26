千禧新鮮人世代調查出爐！疫情取代921成人生大事紀榜首

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70年代台灣退出聯合國，80年代黨禁報禁解除，90年代李登輝當選首位民選總統，00年代台灣首次政黨輪替，哪些事情是各世代記憶最深刻的事件？人力銀行透過開放題調查，各世代填答最多的三個事件為921大地震、新冠疫情、太陽花學運。
104人力銀行顧客價值處協理翁維薇指出，各世代共同記憶點仍有世代差異，00世代因未親身經歷921大地震，是唯一新冠疫情排序超越921大地震的世代，擴大記憶深刻的填答選項到前五名，世代差異更大，70世代蔣經國逝世、80世代白曉燕綁架案、90與00世代共同出現八八風災、以及鄭捷事件。
2007年蘋果發表第一支iphone，00世代在智慧裝置普及的環境下長大，調查各世代網路使用行為，不含工作或上學，00世代每天上網3.9小時，扣除工作或上學以及睡眠時間約16小時，幾乎半數休息時間都掛在網上，比70世代多出1小時。
進一步觀察接觸資訊的前五大管道，70、80世代還有電視新聞、談話節目，不過，到了90、00世代，前五名均為社群平台，對於影音的接受度更高，前五大排名之外的媒介也見到更多如podcast、抖音、小紅書等影音社群。翁維薇表示，年輕世代接觸資訊的主要管道，社群已取代傳統新聞媒體，尤其紙本雜誌、報紙、以及傳統廣播，資訊來源也從過往的單一權威、走向多元平權。
另外，人力銀行邀請各式世代填答，70世代第一名為葉啟田的《愛拚才會贏》，「三分天注定，七分靠打拼」歌詞已定義當代；80世代為張雨生的《我的未來不是夢》，「受了冷漠，也不放棄自己想要的生活」鼓舞著世代群體；90世代是好樂團GoodBand的《他們說我是沒有用的年輕人》，「我們只喜歡小確幸、不懂得犧牲只想過得安穩」是飽受22K之苦的暫時出口；00世代則是韋禮安替近期火紅電影《月老》演唱的主題曲《如果可以》，「妳是我賭上世界的決定」描述00世代對愛情的渴望大於維繫生活的麵包。
翁維薇說，70、80、90世代的代表歌曲追逐更好的未來、或在挫折中獲得療癒，00世代尚未感受社會壓力，目前滿是對愛情的想像。