居家隔離「3+4」新制上路！蔡英文下午3點視察指揮中心
中央流行疫情指揮中心25日經專家會議討論，確定執行居家隔離「3+4」新制，並於今（26）日上路，目前約有8.7萬人進行隔離，疫調也將簡化，並不再公布確診足跡，總統蔡英文則安排，在下午15時將視察「中央流行疫情指揮中心」。
行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，會議上決定將居家隔離時間縮短為「3+4」，也就是3天居家隔離、4天快篩陰性就可出門，指揮中心昨日為此召開專家會議，進行相關討論，會後確定縮短居隔為「3+4」，若目前已居隔超過3天者，明（27日）就可解除隔離，此外，由於確診人數大增，指揮官陳時中也宣布疫調將簡化，確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸對象，為密切接觸者，包含同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事（以九宮格方式認定），同時不再公布確診足跡。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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