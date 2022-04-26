COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

居家隔離「3+4」新制上路！蔡英文下午3點視察指揮中心

▲居家隔離「3+4」新制今（26）日上路，總統蔡英文下午3點將前往視察指揮中心。（圖／民進黨提供）
▲居家隔離「3+4」新制今（26）日上路，總統蔡英文下午3點將前往視察指揮中心。（圖／民進黨提供）

編輯中心／綜合報導

2022-04-26 10:31:06

中央流行疫情指揮中心25日經專家會議討論，確定執行居家隔離「3+4」新制，並於今（26）日上路，目前約有8.7萬人進行隔離，疫調也將簡化，並不再公布確診足跡，總統蔡英文則安排，在下午15時將視察「中央流行疫情指揮中心」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，會議上決定將居家隔離時間縮短為「3+4」，也就是3天居家隔離、4天快篩陰性就可出門，指揮中心昨日為此召開專家會議，進行相關討論，會後確定縮短居隔為「3+4」，若目前已居隔超過3天者，明（27日）就可解除隔離，此外，由於確診人數大增，指揮官陳時中也宣布疫調將簡化，確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸對象，為密切接觸者，包含同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事（以九宮格方式認定），同時不再公布確診足跡。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

新北＋1861！呈現指數型上升　侯友宜：居隔轉型勢在必行

居隔「3+4」遭批沒簡化作業！陳時中揭實際工作流程

專家同意居隔「3+4」！26日起實施　即起不公布確診足跡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
43.76%56.24%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀