COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快篩亂象多　國民黨提三訴求：提高量能、開放多樣類型

▲國民黨今日召開記者會批快篩試劑不夠，亂象多。（圖／記者余祥攝，2022.04.26）
▲國民黨今日召開記者會批快篩試劑不夠，亂象多。（圖／記者余祥攝，2022.04.26）

記者余祥／台北報導

2022-04-26 10:35:132022-04-26 10:40:13

中國國民黨今（26）日召開記者會，前國健署署長邱淑媞也出席，國民黨質疑中央疫情指揮中心公佈新的居家隔離「3+4」措施，每人需要5劑快篩，但多數縣市政府的快篩存量皆快要用罄，嚴重缺貨情況下，導致市面上搶購、囤貨亂象叢生，難道台灣人民面對疫情擴散真的只能「自主應變」、「自求多福」嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
記者會一開始，國民黨播放一支實地購買快篩劑卻頻頻撲空的測試影片，走訪許多藥局等相關商家，皆得到快篩劑賣完了的答案，許多店家甚至直接在門口貼上「快篩已經售完」的字樣。

國民黨指出，整體粗略估算，未來國內快篩劑恐怕每月有高達上億劑的需求，不過，蔡政府不論是目前進口採購約1億劑或快篩國家隊目標每月4千萬劑的儲備，很顯然地皆遠遠不足。

國民黨表示，疫情爆發之初，國民黨即一再警示國內快篩劑不足的問題，但蔡政府的採購或徵用作為卻慌亂無章，先宣布外界認為是與病毒共存的「新台灣防疫模式」後，才開始準備快篩劑，倉促決定徵用政策，導致市面上搶購、囤貨的問題叢生，蔡政府的落後佈署，讓民眾陷入防疫的焦慮、恐慌之中。

有關快篩劑的進口與實名制期程，國民黨批，只宣稱實名制快篩劑5月初實行，並號稱已經採購一億劑的快篩劑，完全沒有具體的期程與時間表。

此外，國民黨表示，政府徵用快篩劑，雖然宣稱仍保有自由買賣的現有市場機制，但實際上，進口商的銷售意願不高，導致除了快篩實名制的配額數量外，仍需更多快篩劑的民眾或企業在市面上買不到，蔡政府應該做好相關的配套措施，維持良性的市場機制，以此提高業者進口意願。

面對快篩亂象，國民黨提出三項訴求：第一，提供足夠快篩量能：請指揮中心計算並公佈國人快篩未來半年到一年內實際需求數量，對於快篩劑採購與製造量能應有長期且充足的準備，以因應未來國內所需。

第二，儘速明訂具體期程：蔡政府應儘速公布快篩實名制的推行時程，並具體說明相關的規劃內容與流程，包括國人求學、就業、居隔等快篩試劑所需數量及採購規劃。

第三，開放多樣性快篩類型：蔡政府應該儘快針對快篩劑類型參考國內外研究報告，進行專業的評量，開放多樣性且合格的快篩劑類型，提高篩檢的敏感性與準確度。

好兩難！政府建議居家快篩但無試劑　排長龍採檢又怕群聚

居隔「3＋4」新制　侯友宜盼試行居家快篩＋自主健康管理

屈臣氏5萬份快篩試劑半天賣光！本週儘速進貨：售價不變

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
43.76%56.24%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀