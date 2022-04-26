快篩亂象多　國民黨提三訴求：提高量能、開放多樣類型

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨指出，整體粗略估算，未來國內快篩劑恐怕每月有高達上億劑的需求，不過，蔡政府不論是目前進口採購約1億劑或快篩國家隊目標每月4千萬劑的儲備，很顯然地皆遠遠不足。
國民黨表示，疫情爆發之初，國民黨即一再警示國內快篩劑不足的問題，但蔡政府的採購或徵用作為卻慌亂無章，先宣布外界認為是與病毒共存的「新台灣防疫模式」後，才開始準備快篩劑，倉促決定徵用政策，導致市面上搶購、囤貨的問題叢生，蔡政府的落後佈署，讓民眾陷入防疫的焦慮、恐慌之中。
有關快篩劑的進口與實名制期程，國民黨批，只宣稱實名制快篩劑5月初實行，並號稱已經採購一億劑的快篩劑，完全沒有具體的期程與時間表。
此外，國民黨表示，政府徵用快篩劑，雖然宣稱仍保有自由買賣的現有市場機制，但實際上，進口商的銷售意願不高，導致除了快篩實名制的配額數量外，仍需更多快篩劑的民眾或企業在市面上買不到，蔡政府應該做好相關的配套措施，維持良性的市場機制，以此提高業者進口意願。
面對快篩亂象，國民黨提出三項訴求：第一，提供足夠快篩量能：請指揮中心計算並公佈國人快篩未來半年到一年內實際需求數量，對於快篩劑採購與製造量能應有長期且充足的準備，以因應未來國內所需。
第二，儘速明訂具體期程：蔡政府應儘速公布快篩實名制的推行時程，並具體說明相關的規劃內容與流程，包括國人求學、就業、居隔等快篩試劑所需數量及採購規劃。
第三，開放多樣性快篩類型：蔡政府應該儘快針對快篩劑類型參考國內外研究報告，進行專業的評量，開放多樣性且合格的快篩劑類型，提高篩檢的敏感性與準確度。