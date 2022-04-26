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本土疫情升溫　最新民調：民進黨支持度大跌5.8%

▲本土疫情升溫，總統蔡英文與執政的民進黨支持度均下跌。（圖／總統府提供）
▲本土疫情升溫，總統蔡英文與執政的民進黨支持度均下跌。（圖／總統府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-26 11:29:162022-04-26 11:31:46

新冠肺炎本土疫情升溫，連續2日確診數破5000例，根據台灣民意基金會今（26）日公布最新民調，受到疫情衝擊民進黨的支持度下跌5.8%，總統蔡英文的滿意度也下滑1.9%，達到49.9%。

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台灣民意基金會公布「疫情危機、俄 烏戰爭與台灣認同」民調，詢問「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要 人事安排與政策?」結果發現13%非常贊同，36.9%還算贊同，23.2%不太贊同，12.4% 一點也不贊同，14.6%沒意見、不知道或拒答，滿意度較上月調查下滑1.9%。

台灣民意基金會分析下滑原因指出，政府這次面對來勢洶洶的Omicron變種病毒疫情不像過去那麼超前部署，引起外界諸多批評， 例如快篩試劑貴得離譜、醫治重症藥物不足、疫苗短缺等等亂象，捉襟見肘，不能從容處置。俄烏戰爭爆發，也讓不少國人憂心忡忡，面對中共武力犯台的威脅，蔡政府與國軍 是否已準備好等等。

在政黨支持度方面，民進黨仍為最高，達到30.3%，但比上月下滑下跌5.8，其次為國民黨14.5%、民眾黨9.2%、台灣基進2.8%、時代力量2.6％。

分析指出，民進黨此番支持度重挫近六個百分點，並不尋常，這可能導因於三個因素：一是烏克蘭情境效應消散；二是Omicron疫情危機湧現，對執政黨不利；三是2022年縣市首長與議員黨內提名暗潮洶湧，激烈廝殺。國民黨支持度基本上在谷底躺平，一躺四個月， 沒有起色，顯示這個百年老黨問題叢生，陳年包袱很重，舉步維艱中。

分析也指出，台灣民眾黨政黨支持度下滑 4.3%，等於流失近三分之一支持者，並創下近11個月來最低紀錄，無疑是嚴重的警訊。時代力量支持度也只有2.6%，是創黨以來最慘的時候；台灣基進近期鬧家變，前立委陳柏惟退黨，但支持度沒什麼改變。

▲台灣民意基金會公布4月政黨支持度民調。（圖／台灣民意基金會提供）
▲台灣民意基金會公布4月政黨支持度民調。（圖／台灣民意基金會提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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