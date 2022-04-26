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蔡英文欽點邢泰釗任檢察總長　國民黨團「不進場」拒背書

▲立法院處理「最高檢查署檢查總長」人事同意權。（圖／記者羅婉庭攝，2022.04.26）
▲立法院處理「最高檢查署檢查總長」人事同意權。（圖／記者羅婉庭攝，2022.04.26）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-26 11:07:502022-04-26 11:35:27

蔡英文提名現任高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，立法院今（26）日行使人事同意權案，國民黨立院黨團全員不進場投票，拒絕替邢泰釗背書。

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國民黨團上午召開記者會，指出檢察總長被提名人邢泰釗，並在私菸案、303全台大停電等案件中政治性辦案，尤其對前總統馬英九的追殺，把政治擺中間，專業放兩邊，更是「辦藍不辦綠」，認為不適任檢察總長。更批評，邢泰釗為民進黨立下汗馬功勞，自然讓總統蔡英文印象很深刻。

國民黨團總召曾銘宗表示，檢察總長人事同意權案國民黨團不會進場投票，拒絕背書。雖然民進黨團一定會進場全部投同意票，而在民進黨人數優勢下，邢泰釗人事案會在今天通過，但他仍奉勸邢泰釗說到做到，務必充分維持司法獨立性、辦案依法行政，不要有任何意識形態和黨派之分。

國民黨立委葉毓蘭說，邢泰釗從新黨共諜案、三中案、私菸案，每件都充滿政治味，況且年底大選將至，國民黨團強烈要求邢泰釗用行動證明，勿再淪為政黨鬥爭工具，藍營將全員睜大眼睛看其表現，展現強力監督。

立委林思銘批評，邢泰釗政治立場偏頗，有影響司法公正性的疑慮，無法保證未來會公平獨立辦案，國民黨團無從選擇，只能堅決反對。

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