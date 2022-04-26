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NBA／生涯首次遭橫掃　Irving非常失望但不打算離開籃網

▲Kyrie Irving生涯首次在季後賽遭遇橫掃。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving生涯首次在季後賽遭遇橫掃。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-26 11:08:50

布魯克林籃網今(26)日以112:116敗給波士頓塞爾提克，季後賽首輪遭0比4淘汰，這是籃網雙星Kevin Durant、Kyrie Irving生涯首次在季後賽被橫掃，賽後Irving坦言失望，大家都想看他們失敗，不過自己不會離開。

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相較KD在這4場瘋狂飆分，Irving顯得有些熄火，今天貢獻20分5籃板5助攻，無力幫助籃網取勝，籃網寫下跨季季後賽6連敗，同時也是KD和Irving生涯首次被橫掃出局。

「非常失望和難過，因為我們沒有像我們想的那樣，作為一支團隊打好球。」賽後Irving難掩失望，但他仍表示沒有因此被擊垮，要在新賽季捲土重來，「人們想看到我們失望的臉，下個賽季我會把他當作動力。」

受到疫情影響，拒打疫苗的Irving本季只打了29場例行賽，今他也坦言，「當我無法上場時，我覺得自己讓球隊失望了。」這有時候會分散你的注意力，而外界的「噪音」也會滲透進更衣室。

Irving先前曾表示待在籃網讓他感到舒適和愛，不會離開他的7號隊友KD，賽後他也提到球隊會在下賽季好好努力，至於他是否會續約，他再度重申「我真的不計畫去任何地方。」


 

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