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友達Q1獲利51.6億元　股價不給力跌逾3%

▲友達2022年第一季歸屬母公司業主之淨利為新台幣51.6億元，基本每股盈餘則為新台幣0.54元。（NOWnews資料照片）
▲友達2022年第一季歸屬母公司業主之淨利為新台幣51.6億元，基本每股盈餘則為新台幣0.54元。（NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-26 11:16:11

友達光電今（26）日下午將舉行法說會，總計2022年第一季合併營業額為新台幣815.3億元，較2021年第四季減少12.4%。2022年第一季歸屬母公司業主之淨利為新台幣51.6億元，基本每股盈餘則為新台幣0.54元。而友達今日股價不給面子，上午11點過後跌幅達3%，來到17.15元。

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友達指出，2022年第一季營業額為新台幣815.3億元，營業淨利為新台幣53.0億元，歸屬母公司淨利為新台幣51.6億元，基本每股盈餘為新台幣0.54元，毛利率為14.3%、營業淨利率為6.5% 、EBITDA獲利率為16.3%。而2022年第一季面板總出貨面積達605.3萬平方米，較2021年第四季減少7.0%，與去年同期相比減少4.7%。

回顧第一季，友達指出適逢產業傳統淡季，再加上烏俄戰爭、通貨膨脹等因素對終端消費市場的衝擊，面板價格持續滑落，公司出貨面積亦較上一季減少，導致公司單季營收為新台幣815.3億元，較上季衰退12.4%。獲利表現亦受到營收衰退之影響，營業淨利為新台幣53.0億元，全年歸屬母公司淨利為新台幣51.6億元，均較上一季減少。

展望第二季，預期市場仍受諸多不確定因素干擾，影響程度尚待觀察。面對高度不確定性，公司將靈活調整營運策略，並持續推動「雙軸轉型」，投注更多資源於高階、商用、高度客製化的產品，以及垂直整合的解決方案，致力提升產品價值，以追求長期穩健的營運成果。

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