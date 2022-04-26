蔡其昌邀盧秀燕一同辭職參選 江啟臣：邏輯真的有問題
2022年選戰在即，其中台中市長選戰，除了國民黨定調支持現任市長盧秀燕爭取連任外，民進黨方面也在總統兼黨主席蔡英文徵召下，由立法院副院長蔡其昌出戰。而對於是否「辭職參選」一事，蔡其昌也一直不斷被問到，不過日前在受訪時，蔡其昌也邀請盧秀燕一同辭職參選，引發外界討論。對此台中在地立委、國民黨前主席江啟臣則批評是「蔡其昌邏輯真的有問題」。
針對盧秀燕爭取連任一事，身為台中在地立委的江啟臣也予以肯定，表示雖然盧秀燕還僅是第一任且尚未滿2年，但在台中的政績是大家有目共睹的，所以國民黨內對盧秀燕的連任其實非常有信心，且國民黨在台中市長選舉也是相當團結一致，「雖然選舉沒有所謂穩贏穩輸，但對現任者來說，就是努力把政績做好，讓市民有感。」
至於民進黨徵召蔡其昌參選台中市長一事，江啟臣直言雖然蔡其昌也是台中的立法委員，但過去這幾年都是擔任立法院副院長，所以大家對於他的印象還是在立法院居多，因此對照之下盧秀燕還是佔了很大的優勢。
針對蔡其昌提出「一同辭職參選」一事，江啟臣則批評「本身邏輯很有問題」。江強調，蔡其昌擔任的是立法院副院長，本來就具有一定的行政權力，「現在是你要從原本的職務去競選其他的位子，在不是連任副院長的情況下才有辭職的問題。」江啟臣強調，不應該用職務上的優勢來影響，或是成為競選上可能的工具，這個一定會引起外界的疑慮。
盧秀燕的部分，江啟臣則解釋，盧本來就是「爭取連任」，不可能去辭掉現任。「所以蔡其昌的意思是不是指蔡總統兩年前在爭取連任時，要先辭掉總統再來爭取連任？」江啟臣直言，這個邏輯非常不通，比喻也非常不恰當。