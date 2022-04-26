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贊成與病毒共存？民進黨、民眾黨、台灣基進支持者最力挺

▲台灣民意基金會公布最新民調，民眾對於衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」平均分數 70.22。（資料圖／翻攝CDC直播）
▲台灣民意基金會公布最新民調，民眾對於衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」平均分數 70.22。（資料圖／翻攝CDC直播）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-26 11:19:37

台灣民意基金會今（26）日公布最新民調，民眾對於衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」平均分數 70.22，不過45%贊成現在就「與病毒共存」的政策，46％不贊成，其中以民進黨、民眾黨、台灣基進的支持者均超過5成以上的人支持與病毒共存政策。

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新冠肺炎疫情迄今近2年時間，中央流行疫情指揮中心指揮官均為衛福部長陳時中。根據民調顯示，20歲以上台灣人中，59％給予61分以上成績、19%打剛好60分及格、18%認為不及格，平均分數為70.22分。

民調分析，從 4月1日到19日，新一波Omicron疫情爆發後，台灣社會仍相當肯定衛福部長陳時中所領軍的疫情指揮中心的表現，雖然社會不乏批判的聲浪。

另外近期政府逐漸鬆綁防疫政策，民調也針對現在就「與病毒共存」調查，20歲以上台灣人中，45%贊成、46％不贊成與病毒共存的政策。民調分析，整體社會對於與病毒共存政策有疑慮，更有嚴重分歧，完全無共識可言。

民調分析也指出，年齡和贊成或反對現在就採取與病毒共存政策沒有明顯相關性，並非年紀輕就贊同、年紀大就反對；大學以上教育程度，各有47%贊成、反對現在採取與病毒共存，教育程度也與贊成或反對無關。

另外以政黨支持者來看，民進黨支持者56％贊成現在就與病毒共存，而國民黨支持者55％反對；民眾黨支持者53％贊成，時代力量支持者52%反對；台灣基進支持者74％贊成，26%反對; 中性選民則是53％反對，35%贊成。

本次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是 2022年4月17日至19日；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1071人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。

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