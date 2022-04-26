解封後「報復性出遊」飆升！專家：歐美夏季迎來旅遊混亂

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倫敦一間專營豪華旅遊行程的企業創始人摩根格倫威爾（George Morgan-Grenville）表示，過去疫情期間沒有辦法出國旅行的人們，現在全都出現「報復性出遊」的心態，他們的客戶一口氣從0人增加到60人；達美航空CEO也指出，過去這一個月以來的業績，是該公司有史以來最好的紀錄；倫敦的希思羅機場上個月的客流量更是高達420萬人次，足足有去年3月的8倍之多，預計本月還會持續增加。
然而客流量暴增對於現行機組人員和機場員工來說未必是好事，這波旅遊混亂首當其衝之地就是動輒吞吐上萬人潮的機場，前兩年航空業者的大幅裁員導致目前復甦的旅遊盛況出現人力匱乏的窘境，歐美各國機場出現大排長龍的情況，倫敦曼徹斯特機場過去這兩個月經常發生登機艙口排起數千人的隊伍的情況；機組人員也有不堪過度增加的航班需求的問題，數家航空公司來往大西洋兩岸的班次出現大量取消情形。
航空業資深人士告訴《泰晤士報》，英國航空業為了解決問題，需要大量應聘新進員工，然而政府審查新員工、發放飛安許可通常也要14到15週，最長甚至需要6個月的時間；與此同時，易捷航空執行長也告訴《倫敦晚報》，由於航空業員工感染人數激增，導致自家機組人員缺勤率提高至一般水平的兩倍，「沒有任何一家航空公司有辦法及時彌補這麼高的缺勤率」。
英國一間專為航空業者尋找人才的獵頭公司「Aviation Recruitment Network」高層認為，政府的旅遊限制規定導致雇主只在出現需求時才應聘員工，而非提供固定職缺，造成愈來愈多人離開航空業，而業界多半認為混亂局面將持續整個夏季。
除了航班被迫延誤或取消、機場大排長龍的混亂情況層出不窮外，一旦抵達目的地，陸地上的租車市場也讓人相當頭疼。疫情之下的供應鏈嚴重緊縮，《CNN》形容租車業者如今面臨庫存不足加上需求強勁的「汽車末日」（Carmageddon），但全球新車短缺、價格飆升，加上誰也說不準疫情是否可能再次全面爆發，因此租賃商往往不願全面補充庫存，如今租車旅遊的費用更是高得嚇人。
長期關注歐美消費者權益的艾略特（Christopher Elliott）告訴《CNN》，他認為如今出現的亂象「還會變得更糟」，隨著即將進入旅遊旺季，歐美各國出現的旅遊混亂將會擴散至全球，他建議民眾避開8月歐洲旅遊高峰期，混亂局面將持續整個夏季。
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