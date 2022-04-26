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快刷地圖！全家悄開賣快篩　全聯快篩降價「1人份」190元

▲在政府實施快篩實名制之前，通路也相繼補貨，全家近日低調補貨開賣，全聯今（26）宣布亞培單人份快篩試劑降價至190元。（圖／民眾提供）
▲在政府實施快篩實名制之前，通路也相繼補貨，全家近日低調補貨開賣，全聯今（26）宣布亞培單人份快篩試劑降價至190元。（圖／民眾提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-26 11:31:432022-04-26 11:33:45

家用快篩一劑難求，雖然政府將推動快篩實名制，但部份民眾現階段就有急用需求，只得四處尋覓快篩試劑哪裡買。繼全聯上周六突補貨2萬份快篩、屈臣氏昨（25）開賣5萬份快篩後，全家超商也悄悄在許多門市補貨，但並未對外宣布，立刻被眼尖網友發現，呼籲親友們趕緊開手機「刷地圖」。

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全家超商早在去年搶買口罩之際就開發出「防疫地圖」，打開全家App首頁的「地圖趣」，進入「防疫新生活」就能查詢防疫庫存。不過先前快篩試劑大缺，全家App曾一度關閉地圖上的快篩選項。今（26）早有眼尖的網友發現全家悄悄補貨，立刻在社群分享情報要眾人地圖「刷起來」。

▲眼尖網友發現，先前總是「掛0」甚至一度關閉快篩選項的全家App防疫地圖，今（26）早許多門市都呈現有庫存狀態。（圖／手機截圖）
▲眼尖網友發現，先前總是「掛0」甚至一度關閉快篩選項的全家App防疫地圖，今（26）早許多門市都呈現有庫存狀態。（圖／手機截圖）
根據《NOWnews今日新聞》記者實測，原先地圖上已「掛0」好一陣的快篩試劑，上午10時確實許多門市都呈現有庫存狀態，不過實際走訪新北市汐止區三家門市，顯示庫存餘2的A門市店員誠實告知，櫃內確實還有2份，但是已預留給其他客人。

顯示庫存餘3的B門市店員則表示：「地圖不準啦！」但也透露今天確實有補貨、一早就賣光，建議每天早上7點到店詢問，因為店家若叫貨、半夜有到貨，通常早上7、8點就被買光，且之後應是不定時一兩天補貨；而顯示庫存餘6的C門市，店員一看App就說：「剛剛有人一次6支都買走了」。

▲全家App防疫地圖是每30分鐘更新庫存狀態，因此會有資訊落差，或是部份門市還未售出，但已愈留給熟客。（圖／手機截圖）
▲全家App防疫地圖是每30分鐘更新庫存狀態，因此會有資訊落差，或是部份門市還未售出，但已預留給熟客。（圖／手機截圖）
據了解，全家今（26）日補貨品項是亞培快篩試劑，單入230元、4入900元，而之後不定時補貨品項則包含羅氏、福爾威創、快得利、飛確等品牌，平均單入價格落在230元至350元不等。

全聯稍早也對外宣布，目前販售3款居家快篩試劑，售價自昨（25）日起調降，貨量依有藥商執照許可門市的現場貨量為準，每店數量有限，售完為止。福爾威創5入由1500元降至950元、速可安2入由540元降至360元、亞培單入由218元降至190元。

7-ELEVEN表示，門市販售多款快篩試劑品牌，包括福爾威創1入／5入、亞培Panbio快篩試劑1入等，商品銷售以門市現貨為主。

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