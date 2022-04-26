快刷地圖！全家悄開賣快篩　全聯快篩降價「1人份」190元

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根據《NOWnews今日新聞》記者實測，原先地圖上已「掛0」好一陣的快篩試劑，上午10時確實許多門市都呈現有庫存狀態，不過實際走訪新北市汐止區三家門市，顯示庫存餘2的A門市店員誠實告知，櫃內確實還有2份，但是已預留給其他客人。
顯示庫存餘3的B門市店員則表示：「地圖不準啦！」但也透露今天確實有補貨、一早就賣光，建議每天早上7點到店詢問，因為店家若叫貨、半夜有到貨，通常早上7、8點就被買光，且之後應是不定時一兩天補貨；而顯示庫存餘6的C門市，店員一看App就說：「剛剛有人一次6支都買走了」。
據了解，全家今（26）日補貨品項是亞培快篩試劑，單入230元、4入900元，而之後不定時補貨品項則包含羅氏、福爾威創、快得利、飛確等品牌，平均單入價格落在230元至350元不等。
全聯稍早也對外宣布，目前販售3款居家快篩試劑，售價自昨（25）日起調降，貨量依有藥商執照許可門市的現場貨量為準，每店數量有限，售完為止。福爾威創5入由1500元降至950元、速可安2入由540元降至360元、亞培單入由218元降至190元。
7-ELEVEN表示，門市販售多款快篩試劑品牌，包括福爾威創1入／5入、亞培Panbio快篩試劑1入等，商品銷售以門市現貨為主。