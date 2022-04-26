端午粽飄香！頂奢鮑魚粽搶金字塔客層 古早美味創新登場
搶攻端午粽商機，飯店粽子預購大戰提前開打。高雄萬豪酒店去年端午前夕，粽子禮盒甫上市，不到一個月，千盒銷售一空，今年即日起開始接受預訂，推出頂奢「鮑魚粽」搶攻金字塔客層，以及蟲草花養生粽、甜粽等體貼各種需求。高雄翰品酒店以三款創意粽表心意，包含紅麴風味赤肉粽、芋香櫻花蝦紫米粽、香蕈酸菜鴨肉粽。
高雄萬豪酒店「皇豪中餐廳」推出四種不同風味粽子，分別為正哥鮑魚粽、陳年梅菜黑豚粽、姬松茸蟲草花粽、松子抹茶紅豆粽。正哥鮑魚粽580元/ 粒，選用110公克南非活鮑魚，和栗子、香菇、五花肉一同滷製，鮑魚Q彈入味，栗子鬆軟綿密，完美詮釋肉粽極致美味。陳年梅菜黑豚粽180元/粒，上等黑豬腩搭配梅干菜與鹹蛋黃，吃的不只是美味還有滿滿的感動。
姬松茸蟲草花粽160元/粒，姬松茸與蟲草花一樣含豐富胺基酸，是養生聖品，主廚均先滷製過，使其入味再和糯米蒸煮，氣味豐富雅致，令人驚豔。松子抹茶紅豆粽160元/粒，黑米加入紫米，以紅豆、松子為餡，入口即有松子清香，伴隨著綿密細緻的紅豆，甜而不膩，蒸煮後也能冰鎮後食用，別有一番風味。高雄萬豪酒店有兩種禮盒可供選購，均附時尚保溫袋，5月25日前完成匯款，可享95折早鳥價。
高雄翰品酒店端午粽禮盒今年除了保留招牌好味道，還研發一款新口味，首推鮮嫩鴨肉入粽的「香蕈酸菜鴨肉粽」，選用彰化縣大城鄉特產土番鴨，整隻鴨取肉切片，以川燙方式處理，經醃製再加鴨高湯拌炒成餡料；鴨骨熬煮成濃縮高湯烹煮米飯，佐以香蕈醬攪拌、客家酸菜切細拌炒。年年熱銷的人氣口味「紅麴風味赤肉粽」也不缺席，以入口即化、肥瘦相間的五花肉為主餡，特選的糯米經過主廚自熬的高湯和養生的紅麴浸泡蒸煮，香氣層次豐富。
另一款「芋香櫻花蝦紫米粽」使用來自甲仙嚴選的芋頭自製爆餡芋泥，包裹著慢滷的肉燥以及香味四溢的櫻花蝦、鹹蛋黃、菜脯等餡料，是口感及香氣都極富層次的粽子。高雄翰品酒店端午美粽禮袋即日起至6月3日開放訂購，5月20日前預訂可享早鳥9折優惠。