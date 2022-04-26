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強化融合教育！教育部修特教法　教團憂加劇對立

▲全教總今（26）日舉辦記者會表示，教育部近日要修正的「特殊教育法」，恐強化特殊教育與普通教育之間的區隔與分野，犧牲特教生權益。（圖／記者李琦瑋攝，2022.04.26）
▲全教總今（26）日舉辦記者會表示，教育部近日要修正的「特殊教育法」，恐強化特殊教育與普通教育之間的區隔與分野，犧牲特教生權益。（圖／記者李琦瑋攝，2022.04.26）

記者李琦瑋／台北報導

2022-04-26 11:58:53

全台高中以下有超過11萬名身心障礙特教生，95%以上在普通學校接受「融合教育」。全教總今（26）日發布問卷調查指出，當普通班中有特教生時，87.1%的老師認為會造成困擾或挑戰、90.9%的老師需要特教老師或助理員適時協助，並提到教育部近日要修正的「特殊教育法」，恐強化特殊教育與普通教育之間的區隔與分野、加劇兩者對立，犧牲特教生權益。

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「特教法」正經歷十年一次大修，全國教師工會總聯合會今天舉辦記者會表示，教育部針對修法共召開四次公聽會，最後出來的草案，卻只有一條與融合教育有關，就是新增「主管機關加強辦理普通班教師參加特教知能研習」。為了解教學現場的實際問題與需求，全教總也公布基層教師針對特教法修法的問卷調查。

全教總副秘書長張旭政指出，對於普教老師來說，特教法修法最攸關的就是特教生融合在普通班受教育的問題，幾乎每個普通班老師都帶過特教學生。調查顯示，當班上有身心障礙特教學生時，有85.6%老師認為需要酌減班級人數、58.4%需要特教生專用輔具或教材、56.8%需要特教知能研習、36.7%需要經費的支援。

對於特教法修法草案中，對融合的唯一具體作法是「加強辦理普通班教師、學校行政及相關人員特殊教育知能之培訓及在職進修」，85.4%的老師認為「不夠」，11.9%的老師認為「夠」促進融合教育的推動。進一步詢問對教學是否有幫助，大部分老師認為「幫助有限」，或認為需要的研習是可以協助解決在班級經營或教學上遇到的問題，而非泛泛概念式的研習。

張旭政說，國內特教學生「融合」的比例高達95%，但缺乏相應的配套措施，以致變成普通班老師的困擾，最大困擾在於當班上特教生有狀況，需要請求協助卻沒有適當人力時，得放下其他學生來照顧特教生，導致普、特教學生家長間的矛盾，盼特教法能給普教老師資源，而非要求普教老師去研習特教知能，將學生丟包、造成對立。

另外教育部也新增，中央主管機關應委託具特殊教育相關專業團體或是大專校院長期從事整體性、系統性的特殊教育研究。

張旭政表示，此舉排除一般教育團體或教育系所從事特教的研究，恐忽略普教觀點和現場需求；目前大部分特教生都在普通班，此次修法卻強化普、特教的區隔，導致被丟包在普通班的特教生變成爹不疼、娘不愛的孩子，普教老師欠缺配套措施而備感困擾，特教界則認為是普教老師專業知能不足所致，特教生的學習權恐在這種配套不足的情況下被犧牲。

全教總視障專案負責人謝曼莉認為，普教老師除了需要知識，也需要資源與人力，但依照過去實際執行視障資源計畫的經驗，卻發覺普教老師根本沒有奧援，盼教育部能重視。

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