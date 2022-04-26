NBA／後悔沒好好運用三巨頭？KD：別為打翻的牛奶哭泣
籃網三巨頭組成短短1年、完整合體16場就宣告解散，更令人唏噓地是，籃網今(26)日再次輸給塞爾提克在季後賽首輪遭橫掃出局，籃網球星Kevin Durant賽後為三巨頭的解散做註解，「不要為打翻的牛奶哭泣。」
籃網三巨頭成軍後面臨諸多挑戰，上賽季KD和James Harden接連受傷，本季Kyrie Irving又因拒打疫苗無法在主場出賽，三巨頭成軍短短1年，完整合體僅16場，在Harden本季中轉戰76人後宣告解散。
KD今天G4狂飆39分仍無法幫助籃網贏球，以112:116再次輸給綠衫軍，這是KD和Irving生涯首次季賽後遭橫掃，同時也是17年來首次在季後賽第二輪看不到Durant以及湖人球星LeBron James。
今天賽後KD被問到是否後悔沒有好好利用三巨頭，「不後悔。不要為了打翻的牛奶哭泣。這是關於我們如何進步。糟糕的結果發生了，沒有必要也沒有時間去感到後悔。」
籃網今年初曾站上東區榜首，但在KD受傷和三巨頭瓦解後排名一路往下跌，最後籃網以東區第7身分在附加賽擊敗騎士，挺進季後賽，可惜首輪面對東區第2種子塞爾提克慘遭橫掃出局。