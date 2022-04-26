協商失敗！台鐵五一確定不加班　王國材：持續溝通

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王國材表示，今天的對話非常有建設性，未來將持續溝通，希望所有的員工提出的問題，都會在未來的公司化繼續處理，符合社會、員工還有公司的期待。由於五一是勞動節，過去這段時間工會也已經和員工宣布了，要更改有困難，因此交通部就是把應變計畫做好，有少部分的司機員願意開車，不過就現況的班表還是維持停駛，之後再確定人數之後會在確定行駛班表。
王國材再次強調，工會對於公司未來發展都很重視，「他們的目標和我是一致的」，接下來的持續溝通會針對工會版和政院版，針對很細節的部分希望未來能達成共識。
台鐵企工理事長陳世杰則強調，鐵路工會包含所有台鐵同仁都沒有放棄改革，也不反對公司化，「但重點是整個溝通時機上有點受到不信任的感覺」，五一不加班的簽署，全國所有的勞工、資方都在看，契約的改制、變革與勞動條件的改變，有工會需要和工會溝通、沒有工會就要和員工溝通，這是一個互相信任的體制，希望未來可以持續往這樣的方向前進，如果連國營企業都無法改制，那全台勞工的權益都會受到傷害。
陳世杰進一步指出，如果真的如總統蔡英文過去所言「勞工是自己心中最軟的一塊」，針對五一不加班行動，我們尊重每一名員工的意願，希望在未來的溝通上能有好的結果，並得到所有同仁的信任。由於目前95%以上的司機員都已經簽署不加班，少部分的司機員是因為原本就是排休所以不簽署，我們都表示尊重。
而未來連假是否將持續不加班行動？陳世杰回應，要看五一之後整體溝通狀況，希望往好的方向進行，「如果能和員工建立起信任，我相信溝通能夠有好的結果，不過這都要看未來的狀況而定」，至於在五一勞動節之前是否會啟動第二次協商？陳世杰表示，對於任何形式的溝通我們都不排除。