疑似情變孫生　電豹女神「大露腿根」險洩水蜜桃

網紅團體反骨男孩（Wackyboys）成員孫生，2020年9月初與「樂天女神」林襄分手，現任女友為桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」（電豹女）成員林宛璇（Wendy）。他近日突然在IG發布黑底白字動態，向正妹女友懺情，被猜測小倆口感情生變，不過Wendy沒有多做回應，昨（25日）上傳泳裝照放送福利。
孫生24日凌晨在IG限時動態發文，語氣誠懇地寫道：「我願意為妳改掉妳所有不喜歡的、所有不正確的，因為我真的很愛妳。」接著又發一篇文，再次給下承諾：「我不會再總是自以為是、我行我素，而是多為妳著想。」連2篇都Tag女友林宛璇帳號，疑似自身行為惹腦Wendy。
Wendy在孫生發文後，昨更新粉專貼文，釋出一組泳衣棚拍照，她梳蝴蝶結公主頭，穿小荷葉滾邊兩截式泳裝，唯美肩頸線條、鎖骨迷人，無贅肉水蛇腰和勻稱蜜腿同步放送，尺度直到大腿根部及露蜜桃臀邊緣，十分吸眼球。
本身是模特兒的Wendy身高175公分，集清新臉蛋、魔鬼身材於一身，有外型及舞技，前年參加女團選秀節目《菱格世代DD52》，粉專不時放送福利照，展露前凸後翹的曲線，Wendy和孫生曾合體拍抖音放閃，還一起上節目《綜藝大熱門》，好感情讓網友直呼羨慕孫生。（編輯：楊穎軒）