居家隔離「3+4」新制上路！各縣市是否跟進一文看懂

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台北市副市長黃珊珊認為，雙北確診數上千例，「3+4」方案對北市沒有實質意義也不可行，會「以篩代隔」措施來進行防疫隔離，並希望能試辦自主健康管理加上快篩以減輕基層人員工作量。
新北市
新北市擬將居隔轉型成「居家快篩＋自主健康管理」，現已將計畫草案細節送交衛福部申請試辦。新北市長侯友宜也對此表示，居隔轉型是彈性應變。
桃園市
跟進居隔「3+4」政策，中央地方協調加速發送關懷包，提供居隔民眾第4日起所需之快篩試劑。
台中市
跟進居隔「3+4」政策，不過台中市政府認為，可以適當縮短，但力道不要太猛應採「漸進式」，大致上可以配合，而相關簡化的行政流程，還是必須要保護確診者的健康和避免快速大量的傳染。
台南市
目前居家照護配合中央指示辦理，但仍待公告實施時間。市長黃偉哲認為「3+4」政策，台南市跟進居隔「3+4」政策。
高雄市
高雄市長陳其邁認同居隔「3+4」政策，並配合不同的配套措施，像是加強確診者的篩檢、發現、隔離，詳細實施內容預計在今日下午記者會公布。
基隆市
跟進居隔「3+4」政策。
新竹市
尚未公布
新竹縣
尚未公布
苗栗縣
跟進居隔「3+4」政策。
彰化縣
跟進居隔「3+4」政策。
南投縣
跟進居隔「3+4」政策。
雲林縣
跟進居隔「3+4」政策。
嘉義市
跟進居隔「3+4」政策。
嘉義縣
尚未公布
屏東縣
跟進居隔「3+4」政策。
花蓮縣
尚未公布
台東縣
尚未公布
澎湖縣
跟進居隔「3+4」政策。
金門縣
尚未公布
連江縣
尚未公布
（編輯：林莞茜）
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