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居家隔離「3+4」新制上路！各縣市是否跟進一文看懂

▲居家隔離3+4措施。（圖／指揮中心）
▲居家隔離3+4措施。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-26 13:05:25

中央流行疫情指揮中心25日歲部，今（26）日起實施居家隔離「3+4天方案」，也就是前3天居家隔離、快篩陰性後4天自主防疫天天快篩，期間須待在家中以1人1室為原則，不過各縣市跟進程度有所不同，《NOWnews今日新聞》為讀者整理22縣市的居隔措施，讓你一聞就能看懂各地方差異。

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▲中央流行疫情指揮中心公布縮短居隔為「3+4」。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心公布縮短居隔為「3+4」。（圖／指揮中心提供）
台北市

台北市副市長黃珊珊認為，雙北確診數上千例，「3+4」方案對北市沒有實質意義也不可行，會「以篩代隔」措施來進行防疫隔離，並希望能試辦自主健康管理加上快篩以減輕基層人員工作量。


新北市

新北市擬將居隔轉型成「居家快篩＋自主健康管理」，現已將計畫草案細節送交衛福部申請試辦。新北市長侯友宜也對此表示，居隔轉型是彈性應變。


桃園市

跟進居隔「3+4」政策，中央地方協調加速發送關懷包，提供居隔民眾第4日起所需之快篩試劑。


台中市

跟進居隔「3+4」政策，不過台中市政府認為，可以適當縮短，但力道不要太猛應採「漸進式」，大致上可以配合，而相關簡化的行政流程，還是必須要保護確診者的健康和避免快速大量的傳染。


台南市

目前居家照護配合中央指示辦理，但仍待公告實施時間。市長黃偉哲認為「3+4」政策，台南市跟進居隔「3+4」政策。


高雄市

高雄市長陳其邁認同居隔「3+4」政策，並配合不同的配套措施，像是加強確診者的篩檢、發現、隔離，詳細實施內容預計在今日下午記者會公布。
 

基隆市

跟進居隔「3+4」政策。


新竹市

尚未公布


新竹縣

尚未公布


苗栗縣

跟進居隔「3+4」政策。


彰化縣

跟進居隔「3+4」政策。


南投縣

跟進居隔「3+4」政策。


雲林縣

跟進居隔「3+4」政策。


嘉義市

跟進居隔「3+4」政策。


嘉義縣

尚未公布


屏東縣

跟進居隔「3+4」政策。


花蓮縣

尚未公布


台東縣

尚未公布


澎湖縣

跟進居隔「3+4」政策。


金門縣

尚未公布


連江縣

尚未公布

（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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