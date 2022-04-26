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李光洙女友變成女神警察！聊《購物》放閃：我們感情穩定

▲李光洙（左）新戲跟飾演警察的雪炫談戀愛。（圖／愛爾達電視）
▲李光洙（左）新戲跟飾演警察的雪炫談戀愛。（圖／愛爾達電視）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-26 12:51:11

李光洙相隔4年回歸小螢幕，他合作金雪炫、陳熙瓊演出推理喜劇《殺人犯的購物清單》，李光洙飾演超市老闆的兒子，不但與飾演警察的雪炫談戀愛，更憑藉超群記憶力被封「金頭腦」成為超市英雄；記者會上兩人分享對彼此的印象，李光洙大讚：「與雪炫之間的默契是100分！」雪炫則回：「前輩相當細心也很會照顧人，只要有他在現場就是很大的力量。」聽聞此言李光洙馬上改口笑稱，「我要換分數！是5億分才對！」

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《殺人犯的購物清單》作為李光洙睽違4年再次主演的電視劇備受注目，問及是否會感到壓力，他先謙虛說：「拍攝時與陳熙瓊和金雪炫會相互交流想法，從中獲益良多，也因此減輕不少負擔。」隨後補充表示，超市收銀員是生活中不可或缺的人物，所以給人相當熟悉親切的感覺，而「安大成」就像大家周圍都曾遇過的愛管閒事之人，這點跟自己非常相像。

▲《殺人犯的購物清單》李光洙飾演男主角「安大成」。（圖／愛爾達電視）
▲《殺人犯的購物清單》李光洙飾演男主角「安大成」。（圖／愛爾達電視）
李光洙在劇中與雪炫扮演交往20年的長壽情侶，現實生活中亦與女友「李善彬」穩定交往多年，當記者問到同為演員的女友，有沒有特別表示什麼，他則一臉甜蜜的說：「不只是今天，平時我們都會支持和鼓勵彼此，感情依舊相當穩定。」放閃度超強的回答羨煞眾人。

《殺人犯的購物清單》講述以位於老舊大型公寓的MS超市作為背景，在平凡的日常裡，某天社區裡突然出現一具神祕屍體，本來在自家超市打零工的男主角安大成（李光洙 飾），憑藉超群記憶力和觀察力，與警察女友都雅熙（金雪炫 飾）和母親韓明淑（陳熙瓊 飾）三人聯手，單憑一張超市的收據試圖抓出真凶，是一部集結喜劇和懸疑題材的新型態推理劇。《殺人犯的購物清單》4月28日起，每週四、五與韓國同步獨家在中華電信MOD、Hami Video跟播。

▲陳熙瓊（左起）、李光洙、金雪炫主演韓劇《殺人犯的購物清單》。（圖／愛爾達電視）
▲陳熙瓊（左起）、李光洙、金雪炫主演韓劇《殺人犯的購物清單》。（圖／愛爾達電視）

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