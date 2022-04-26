台南房價炒到「公墓宅」都翻倍！這重劃區竟2年站上3字頭

全國不動產台南店店東許名震表示，受台南房價暴漲影響，鄰近「南山公墓」的水交社重劃區房價也受到拉抬。觀察近期實價登錄，指標社區包括「聯上W1」、「京城上新光」、「佳鋐城意」、「世界真美麗」等，近幾個月都有多筆轉手獲利交易，如「佳鋐城意」49.73坪13樓戶，前一手屋主在108年9月以765萬元買進，今年1月以1460萬元轉手，房價幾乎翻倍，2年大賺695萬元出場。另外15樓戶更是只持有1年4個月，房價也從840萬元來到1320萬元，獲利480萬元。
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許名震分析，水交社重劃區因緊鄰「南山公墓」，過去主打房價親民首購宅，2018年每坪行情約在15萬元，隔年隨著房市回溫逐漸上揚至單坪18萬元。到了2020年已來到2字頭、去年漲至每坪23~24萬元，甚至在台南東區、北區房價不斷上揚來到每坪35~40萬元的拉抬之下，今年水交社重劃區已有26~30萬元的實價揭露行情。不過進一步分析房價有此表現原因，主要是轉手戶別幾乎都附完整的裝潢設計，因水交社重劃區以首購小宅為主力，若含逾百萬的裝潢銷售，每坪單價波動較大，因此才會突然出現跳空3字頭的行情。
許名震認為，水交社重劃區雖然緊鄰「南山公墓」，以及有「富貴南山紀念中心」、台南市立殯儀館等嫌惡設施的問題，但因距離中西區、東區都不遠，開車至新光三越台南新天地僅5~10分鐘，旁邊還有多座大型公園綠地，加上市中心4字頭比價效應之下，目前普遍交易仍在2字頭的水交社重劃區仍受在地首購買盤青睞，不過現在釋出不多，想買也不一定買的到，也是房價不斷拉抬的主因之一。
台南人張先生表示，現在台南房價真的炒作到誇張的地步，離市區有點遠的地方都翻倍以上賣，市區跟是都要上千萬元，實在很離譜。水交社重劃區雖然算市區，但平常人不太會去，連公墓宅都炒成這樣，「真的沒政府了！」