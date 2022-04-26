COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台南房價炒到「公墓宅」都翻倍！這重劃區竟2年站上3字頭

▲台南水交社重劃區房價狂飆，，「聯上W1」（圖左）與「京城上新光」（圖右）為指標建案。（圖／全國不動產台南店提供）
▲台南水交社重劃區房價狂飆，，「聯上W1」（圖左）與「京城上新光」（圖右）為指標建案。（圖／全國不動產台南店提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-26 12:53:402022-04-26 13:07:05

這2年台南房市火熱，現在炒作到連「公墓宅」也翻漲！根據全國不動產企研室統計，生活圈緊鄰「南山公墓」的台南市南區水交社重劃區，近期有多筆社區轉手大賺，短短2年房價就從1字頭攀升至3字頭，獲利從百萬元起跳，最高甚至狠賺695萬元，更出現6個月就套利380萬元交易，房價飆漲到可以說是連「墓仔埔也敢去！」
 
全國不動產台南店店東許名震表示，受台南房價暴漲影響，鄰近「南山公墓」的水交社重劃區房價也受到拉抬。觀察近期實價登錄，指標社區包括「聯上W1」、「京城上新光」、「佳鋐城意」、「世界真美麗」等，近幾個月都有多筆轉手獲利交易，如「佳鋐城意」49.73坪13樓戶，前一手屋主在108年9月以765萬元買進，今年1月以1460萬元轉手，房價幾乎翻倍，2年大賺695萬元出場。另外15樓戶更是只持有1年4個月，房價也從840萬元來到1320萬元，獲利480萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
而轉手交易最頻繁的社區則為「聯上W1」，全國不動產總經理藍怡婷指出，這1年來每個月都有轉手成交，且都有亮眼的獲利，如46.99坪的7樓戶就轉手3次，其中第3次僅投資6個月，就在去年12月賺了380萬元出場；至於25.41坪3樓戶也轉手3次，在今年1月以755萬元脫手，原屋主投資1年２個月也賺了265萬元；「聯上W1」其他戶還有進場較早，賺了552萬元出場的交易，屋主口袋可說是賺飽飽。

許名震分析，水交社重劃區因緊鄰「南山公墓」，過去主打房價親民首購宅，2018年每坪行情約在15萬元，隔年隨著房市回溫逐漸上揚至單坪18萬元。到了2020年已來到2字頭、去年漲至每坪23~24萬元，甚至在台南東區、北區房價不斷上揚來到每坪35~40萬元的拉抬之下，今年水交社重劃區已有26~30萬元的實價揭露行情。不過進一步分析房價有此表現原因，主要是轉手戶別幾乎都附完整的裝潢設計，因水交社重劃區以首購小宅為主力，若含逾百萬的裝潢銷售，每坪單價波動較大，因此才會突然出現跳空3字頭的行情。

許名震認為，水交社重劃區雖然緊鄰「南山公墓」，以及有「富貴南山紀念中心」、台南市立殯儀館等嫌惡設施的問題，但因距離中西區、東區都不遠，開車至新光三越台南新天地僅5~10分鐘，旁邊還有多座大型公園綠地，加上市中心4字頭比價效應之下，目前普遍交易仍在2字頭的水交社重劃區仍受在地首購買盤青睞，不過現在釋出不多，想買也不一定買的到，也是房價不斷拉抬的主因之一。

台南人張先生表示，現在台南房價真的炒作到誇張的地步，離市區有點遠的地方都翻倍以上賣，市區跟是都要上千萬元，實在很離譜。水交社重劃區雖然算市區，但平常人不太會去，連公墓宅都炒成這樣，「真的沒政府了！」

 

快刷地圖！全家悄開賣快篩　全聯快篩降價「1人份」190元

疫情升溫！7-11「冰淇淋紅茶買2送2」打氣　網曝超省吃法

五倍券晚鳥不限面額狂翻8倍！「1招」買馬汀靴現折888元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.76%55.24%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀