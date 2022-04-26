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港湖女神獻聲盼助初選旗開得勝　高嘉瑜陪同陳乃瑜掃市場

▲民進黨新北市第九選區議員的初選戰情膠著，但立委高嘉瑜看好陳乃瑜有機會出線，為民進黨在大選裡拿下席次。（圖／陳乃瑜提供）
▲民進黨新北市第九選區議員的初選戰情膠著，但立委高嘉瑜看好陳乃瑜有機會出線，為民進黨在大選裡拿下席次。（圖／陳乃瑜提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-26 12:54:52

民進黨新北市議員初選將屆，爭取新北市第九選區議員提名的陳乃瑜全力衝刺，今（26）日邀「港湖女神」立委高嘉瑜、名嘴張銘祐陪同至新店仁愛市場掃街；高嘉瑜也不吝於以歌聲傳遞心意，展現她極具特色的歌喉，盼助陳乃瑜在初選中旗開得勝。

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▲爭取新北市第九選區議員提名的陳乃瑜全力衝刺，今（26）日邀「港湖女神」立委高嘉瑜、名嘴張銘祐陪同至新店仁愛市場掃街。（圖／陳乃瑜提供）
▲爭取新北市第九選區議員提名的陳乃瑜全力衝刺，今（26）日邀「港湖女神」立委高嘉瑜、名嘴張銘祐陪同至新店仁愛市場掃街。（圖／陳乃瑜提供）
高嘉瑜說，陳乃瑜在媒體工作時，做事態度認真謹慎，面對任何人都很友善、謙卑，這些正是作為市議員需要的特質，也在媒體、社群上看到陳乃瑜勤奮耕耘地方；此外，選民的眼睛是雪亮的，是否有勤跑、認真耕耘，選民都會看在眼裡，即便先天的資源不如其他候選人，選民仍會感受到你的誠懇與用心。

民進黨新北市第九選區（新店、石碇、深坑、烏來、坪林）議員的初選戰情膠著，但高嘉瑜看好陳乃瑜有機會出線，為民進黨在大選裡拿下席次；高嘉瑜強調，陳乃瑜有優秀的學經歷，專業與態度有目共睹，這樣的人才非常難得，絕對是市民的最佳選擇。

陳乃瑜形容，「高嘉瑜委員是翻轉地方政治的教科書」，在內湖南港區十年磨一劍，2020年立委選舉以過半得票，成功翻轉艱困選區，拿下單一選區制實施以來的第一席；此外，初識之初，高嘉瑜是新科菜鳥議員，她自己則是菜鳥記者，當年還是郝龍斌市府的任內，合作踢爆很多市政問題，特別有革命情感。

陳乃瑜提及，先前她在電視台工作，上、下班多是在內湖南港出入，常遇到高嘉瑜在跑大小行程，即便是再小的地方活動，高嘉瑜都親力親為，因此在當地頗受市民好評，高嘉瑜今天也是特別撥空前來力挺；謝謝高嘉瑜的支持，未來將以同樣打拚的態度來經營基層，讓市民找得到人、看得到建設。

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