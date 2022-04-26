失智共同照護中心與社區結合 減輕子女及家庭負荷

郭小姐與 70 歲父母同住，因父母親相繼出現忘東忘西、對事情發生順序易混淆，且重複買相同東西的症狀，至醫學中心神經內科診斷後確定兩人皆罹患失智症。郭小姐一時之間面對獨自照顧父母，工作及生活三方面的負擔，壓力爆表。後來透過奇美失智共同照護中心照護團隊針對其父母狀況及家庭情形，提供醫療照護諮詢，並轉介至失智據點及日照中心照顧。個案管理師每月電話追蹤其父母病況、服藥情形及家屬照顧負荷的服務。且雙親自從到日照中心及失智據點後，整體狀況改善很多，郭小姐也參加了失智中心辦理的家屬支持團體及照顧技巧課程，從中學習照顧知識、技巧及紓壓方式，讓她的負擔減輕不少。

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114 年台灣將進入超高齡社會，面臨長者失能問題外，值得關注的議題就是失智症人口呈現持續且快速增加的趨勢。根據衛生福利部統計及 110 年底人口數推估資料顯示，台南市 111 年失智人口數將達到 26,140 人。

奇美醫學中心神經內科主治醫師楊勝翔表示，失智症是一種大腦漸進式功能退化的疾病，症狀有記憶力減退、認知功能衰退和思考能力等逐漸喪失的情況，可能也會同時出現情緒、妄想、幻覺等干擾行為，失智症個案會逐漸喪失自我照顧的功能，生活需要他人協助才得以進行。目前失智症無法治癒，但透過藥物與非藥物治療可以延緩和改善病人的症狀，再搭配社會及長照資源使用，可增進病人的生活品質並減輕照顧者的負擔。

楊勝翔進而指出，奇美醫學中心失智共同照護中心，至今已服務 2,455 位失智症病人，有 40% 的失智症家庭照顧者感到照顧負荷減輕。奇美失智共同照護中心建立綠色通道協助疑似失智病人快速確診，確診後除常規回診外，也會定期追蹤個案病況進展及家屬照顧狀況，提供疾病照顧諮詢、連結相關社會資源、辦理照顧技巧課程來提升家屬對於疾病的認知及照顧技能，透過團體進行互相關懷與分享，從中獲得情緒的紓解與支持，提升面對壓力能力及自我成長，尋求生活、工作與照顧三方面之平衡點。

▲奇美醫學中心神經內科主治醫師楊勝翔表示，目前失智症無法治癒，但透過藥物與非藥物治療可以延緩和改善病人的症狀（圖／記者林怡孜攝，2022,04,26）