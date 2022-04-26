失智共同照護中心與社區結合 減輕子女及家庭負荷

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114年台灣將進入超高齡社會，面臨長者失能問題外，值得關注的議題就是失智症人口呈現持續且快速增加的趨勢。根據衛生福利部統計及110年底人口數推估資料顯示，台南市111年失智人口數將達到26,140人。
奇美醫學中心神經內科主治醫師楊勝翔表示，失智症是一種大腦漸進式功能退化的疾病，症狀有記憶力減退、認知功能衰退和思考能力等逐漸喪失的情況，可能也會同時出現情緒、妄想、幻覺等干擾行為，失智症個案會逐漸喪失自我照顧的功能，生活需要他人協助才得以進行。目前失智症無法治癒，但透過藥物與非藥物治療可以延緩和改善病人的症狀，再搭配社會及長照資源使用，可增進病人的生活品質並減輕照顧者的負擔。
楊勝翔進而指出，奇美醫學中心失智共同照護中心，至今已服務2,455位失智症病人，有40%的失智症家庭照顧者感到照顧負荷減輕。奇美失智共同照護中心建立綠色通道協助疑似失智病人快速確診，確診後除常規回診外，也會定期追蹤個案病況進展及家屬照顧狀況，提供疾病照顧諮詢、連結相關社會資源、辦理照顧技巧課程來提升家屬對於疾病的認知及照顧技能，透過團體進行互相關懷與分享，從中獲得情緒的紓解與支持，提升面對壓力能力及自我成長，尋求生活、工作與照顧三方面之平衡點。
楊勝翔提醒，失智症早期常見症狀有判斷力上的困難、對活動和嗜好的興趣降低、重複相同問題、故事和陳述、學習使用工具、設備和小器具上有困難、忘記正確的月份和年份、處理複雜的財物上有困難、記住約會的時間有困難、有持續的思考和記憶方面的問題。若發現家人出現2項以上症狀，就要有所警覺，儘快陪同就醫或尋求失智共照中心協助，切勿拖延。