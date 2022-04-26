確診者居隔3＋4上路　台中疫調單今起自行上網填寫

中央流行疫情指揮中心昨日宣布居家隔離調整為「3+4」，台中市長盧秀燕今（26日）宣佈，鑑於台灣疫情快速爆發，中市府已設計確診者疫調單，一旦市民篩檢確診，衛生局將發送簡訊請確診者上網填寫，大量減少人為疫調的工作量。
盧秀燕表示，因應中央防疫新政策上路，上午她召開首長會議，各局處研商如何將相關資訊告訴市民。中央預估全國每日新增本土確診人數本周將破萬、5月初會有3、4萬人，鑑於台灣疫情即將快速爆發，過去匡列及疫調均由政府機關來做，未來將由確診者自行填報密切接觸者資訊，例如同住親友名單等，再提交給政府，政府查核後將列入紀錄發出居隔書。
盧秀燕說，「3+4」許多施行細節尚待中央公佈，未來會有全國一致的表單供民眾填報，但市民對此作法還不熟悉，台中市政府已開發相關表單，今起一旦市民篩檢確診，衛生局將發送簡訊，請確診者上網（https://www.health.taichung.gov.tw/2041903/post）填寫疫調單。
台中市政府設計的疫調單有28組問題，除了個人資料、潛在病史、風險場域群聚，還有同住、同班、同事、同工作場域者資料等。盧秀燕強調，對於中央新措施上路，市府會透過各種衛教管道進行宣導，希望每位市民朋友都能平安。