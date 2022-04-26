骨鬆骨盆復健哀哀叫　復健機器人助無痛強化肌力

78 歲王姓老婦人去年車禍導致骨盆骨折，因患有嚴重骨質疏鬆，傳統復健方式常讓她痛到哀叫連連，子女看了百般不捨，經醫療團隊建議採用下肢行走復健機器人輔助，幫患者穩定下半身和訓練肌力以及站立，執行一個月後，復原情況漸入佳境，子女笑說：「媽媽現在每天都笑著出門」，可望大幅縮短復健期程。

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亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師簡郁佩表示，患者去年11月因為車禍導致腦傷以及骨盆骨折，雖不用開刀，但得臥床讓骨盆骨裂處自行恢復，只是躺床三個月之後，因缺乏活動，導致下肢力量不足，後續雖安排婦人採用傳統站立訓練，但患者還是會因骨盆疼痛難耐，每每訓練都無法順利完成，因此建議採用最新引進的下肢行走復健機器人扮演小幫手。

簡郁佩指出，「下肢行走復健機器人」有別於傳統復健輔具，不會有吊在胯下的不適感，能透過外骨骼機械結構以及自動化控制系統，代替治療師的雙手，帶動患者的雙腳進行踏步訓練，加上下肢有配備安全綁帶，包覆性、支撐性高，讓患者有腳踏實地的感覺，減少復健時的疼痛感。

復健部部長周立偉也強調，下肢行走復健機器人能支持與帶動下肢的三個關節，模擬正常時的行走步態，隨著患者的狀態調整行走速度、步伐，導正患者正確的走路姿勢，同時還能即時監測患者血壓、心跳和血氧濃度，確保患者在使用時安全無虞。

醫療團隊在阿嬤住院期間每週安排五次，每次長達半小時的復健訓練，一個月後患者的肌力狀態明顯進步，返家後也會固定來醫院復健，子女都說「媽媽現在都不會喊痛，反倒都笑著出門」，不會再因為疼痛而抗拒練習站立，也能縮短銜接實際站立行走的訓練。