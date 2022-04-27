金材昱告白Krystal：3秒內給我答案！讓Rain也《瘋狂》
金材昱、鄭秀晶（Krystal）主演的另類浪漫喜劇《瘋狂愛上你》邁向大結局，金材昱飾演的霸氣數學老師盧高鎮，與鄭秀晶飾演的祕書李晨阿終於相戀，盧高鎮不顧眾人眼光頻頻向李晨阿示愛，霸氣喊出「請待在我身邊」、「我喜歡妳，如果不喜歡我，請用3秒的時間決定給我答案」，以及「我要買下妳的心臟」，都被觀眾直呼超浪漫。
金材昱日前作客Rain的網路節目宣傳《瘋狂愛上你》，金材昱一被問及自認從影以來最性感的角色為何，他回答「就是盧高鎮」，Rain也承認盧高鎮顛覆與金材昱過去較冷酷、無情的角色設定，觀眾可以期待在作品中看到不同面向的他。
金材昱、鄭秀晶劇中火花四射，隨著劇情推演，兩人的愛情戲越來越讓人印象深刻。兩人受訪提到，原本都演比較冷靜、沉著的角色，這次卻要不時大吼大叫，也有不少激烈情緒，讓私底下溫文儒雅的兩人都直呼是有史以來最累的愛情喜劇。
金材昱因此笑稱：「但也因為這樣，我覺得當演員真的很有趣，可以做一些現實生活中從來不會做的事。」覺得可以放膽告白、求愛的感覺很棒，鄭秀晶也說難得可以亂發脾氣，「我竟然能從中找到一些奇怪的滿足感耶」，兩人更異口同聲說，每次拍完戲都筋疲力盡，亦覺得很有趣。
《瘋狂愛上你》即將迎向大結局，在最新集數中，終於找到當初陷害盧高鎮的凶手，在一步步揭開真相的同時，盧高鎮也意外發現自己過去鑄下的錯誤，決心與心愛的女友李晨阿攜手查明真相，相較於前幾集的甜蜜愛情，後期更加著墨於主演群的角色刻畫。