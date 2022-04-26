鬆綁了！完整接種旅客入境泰國「免落地採檢隔離」

隨著泰國疫情逐漸穩定，許多旅客都在觀望旅遊業的發展。泰國政府於本月22日正式宣佈，從5月1日起，所有來自各國的入境旅客，只要能提供完整的疫苗接種證書，與保額不低於1萬美元的保險單，以及註冊泰國通行證，就不需要再提供PCR檢測陰性證明；抵達泰國後，也不用再一落地就接受檢測跟隔離。不過，如果是尚未接種完成新冠疫苗的旅客，仍需隔離5天。





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泰國政府表示，5月1日起，正式取消國際入境旅客需要附上檢測陰性證明的規定，往後將區分旅客為「已接種疫苗旅客」和「尚未接種疫苗旅客」。在此之前，造訪泰國前必須先出示PCR篩檢陰性證明的規定。不過，從5月開始，只要完整接種過新冠疫苗的旅客，入境泰國都不需再接受採檢或隔離，可以前往泰國任何地方。而尚未接種完成新冠疫苗的旅客，入境泰國後仍須隔離5天。喜訊傳出，讓許多國際旅客都十分興奮，這代表原本泰國政府提出的Test&Go、沙盒等篩檢和隔離方案均將走入歷史。





泰國觀光局駐台北辦公室表示，今年泰國觀光局將推出的旅遊計畫為運動或養生旅遊，例如推廣高爾夫球和按摩等行程，結合在地文化特色，提供普吉老街文化體驗，並推薦普吉島的酒店，期待旅客在泰國能獲得安逸的休息和美好的旅遊時光。除此之外，從普吉到蘇梅，再到喀比及攀牙島，都是相當推薦旅客前往的旅遊勝地。



