T1／台南獵鷹放大絕！超辣DJ妖嬌泳裝上陣

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驚奇一：獵鷹最後主場放大絕 夏日辣裝上身超吸睛
臺南台鋼獵鷹主場行銷花招百出，繼先前「翼起汽樂園」主題活動，把海洋氣墊溜滑梯、ㄅㄨㄅㄨ跳床、飛天海盜船、ㄉㄨㄉㄨ小火車、旋轉木馬等遊樂設施全都搬來場館外，上週例行賽最後主場週更是直接放大絕，推出女孩主題日「Swing一夏」，啦啦隊Wings Girls和DJ妖嬌全都換上夏日清涼辣裝登場，讓球迷眼睛狂吃冰淇淋。
不只辣裝上身，獵鷹還安排許多Wings Girls和球迷互動橋段，從賽前請Wings Girls當驗票員接待球迷進場，還在場外直接擺攤「下麵」給球迷吃，中場休息時間，獵鷹還直接把沙灘排球直接搬進球場，派出4位Wings Girls妮妮、Mina、少少、君白分成兩隊和球迷組隊對打，Wings Girls梔梔則在場邊當裁判，比賽過程趣味橫生，炒熱現場氣氛。
驚奇二：雲豹主場搬家再勝英熊 刷新多項紀錄
因為中原大學校方不願開放體育館，桃園雲豹上週主場被迫移師台北和平籃球館，雖然面臨搬家挑戰，但雲豹依舊以職業等級的高規格完成任務，而雲豹球員們也沒因更換主場表現失常，上週六迎戰台灣啤酒英熊，兩隊火力全開，終場雲豹驚險保住最多22分領先優勢，最後靠著洋將吉倫的關鍵抄截後上籃得手，以135比134險勝，並一口氣刷新多項紀錄。
雲豹全場三分球火力大爆發，全隊共轟進22記三分球，打破原由新北中信特攻保持的聯盟單場單隊最多21記三分球紀錄；英熊下半場的兇猛反撲，狂拿77分，也改寫聯盟單隊半場最高得分紀錄；另外兩隊總得分269分也締造聯盟單場兩隊總得分最高紀錄。
驚奇三：太陽三分球王又暴衝 得分創個人新高
臺中葳格太陽亞外射手何喬登（Jordan Heading）一直是球隊相當倚重的外圍火力來源，但他季中曾經歷一段小低潮，連4場得分未達15分，但近期已逐漸拾回手感，上週日作客臺南台鋼獵鷹更打出個人本季最佳表現，全場轟進6記三分球，豪取個人本季新高44分，另有7籃板、2助攻，精彩表現帶領太陽下半場擺脫獵鷹糾纏，以119比111奪下三連勝，近5戰平均可拿27.4分。
靠著上週日單場6記三分彈，何喬登本季三分球命中數累積達102球，成為聯盟第一人，等於每場可貢獻3.8記三分球，在聯盟三分球榜遙遙領先，高雄全家海神當家射手于煥亞目前以77記三分球排名第二，由於海神僅剩2場比賽，于煥亞想追上25球的差距幾乎是不可能任務，意味著本季聯盟三分球王已是何喬登囊中物。
驚奇四：上班族回鍋籃壇 羅振峰打出明日之星架勢
24歲鋒衛搖擺人羅振峰擁有195公分的出色體能條件，成為桃園雲豹極力培養的潛力新星，但他在高雄師大畢業後曾是籃球逃兵，離開籃球，進入日商公司上班，幸好遇見伯樂雲豹總經理蘇翊傑，比劉備三顧茅廬更誇張，蘇翊傑打了無數通電話遊說羅振峰，終於說服羅振峰點頭重返球場。
只是球季開打前，練球時不慎右腳腳趾骨裂，又讓他傷停14戰，直到3月11日才上陣首秀，隨著上場時間增多，羅振峰也開始展露籃球天賦，上週六迎戰台灣啤酒英熊，羅振峰打出本季代表作，全場投進4記三分球，攻得22分、6籃板、2助攻、1抄截和1阻攻，羅振峰開心地說：「我是個喜歡安定的人，一開始真的只想當個上班族，但四哥（蘇翊傑）的誠意真的感動了我，所以我才決定再拼一把，雖然又因受傷缺陣了大半個球季，但感謝球隊沒有放棄我，一直等我把傷養好，我現在會更努力打出更好表現回報球隊。」
驚奇五：115分門檻 特攻飆分必勝方程式
新北中信特攻年輕部隊本季在知名教頭李逸驊調教下逐漸打出快、狠、準的球風，跑起來打已經成為他們的一大特色，透過防守抄截或抓下籃板發動快速反擊，讓對手防線措手不及，本季他們更已經建立起一個飆分必勝方程式，那就是只要單場得分達115分，特攻幾乎穩贏不輸，拿下8勝1敗佳績，勝率高達88.9%，反之若得分未達115分，特攻戰績僅剩7勝11敗，勝率只有38.9%。
分析特攻本季陣容，由於缺乏具備內線主宰力的高大洋將，加上球員普遍年輕，作戰經驗不足，所以不具和對手打陣地戰的本錢，唯有「跑起來打」才能發揮年輕球員所長，總教練李逸驊說：「我們一直是用防守來帶動進攻，不斷利用球員的跑動，干擾對手進攻，並趁機發動反擊，所以一旦我們能夠打出這樣的球風，分數自然容易打高，也比較容易贏球。」
驚奇六：第五之爭還有戲 獵鷹淘汰指數停在2
根據聯盟本季賽制，例行賽結束後將先進行季後挑戰賽，由例行賽第五名對上第四名，爭取最後1張季後賽四強門票，季後挑戰賽採3戰2勝制，但第四名球隊未戰先帶1勝。隨著例行賽接近尾聲，桃園雲豹和臺南台鋼獵鷹的第五名之爭也進入白熱化，獵鷹雖然略佔下風，但他們毫不氣餒，上週六挾主場優勢，首勝龍頭高雄全家海神，單週拿下1勝1敗戰績，硬是讓球隊的淘汰指數停在2，第五名之爭還有戲。
接下來的比賽，只要雲豹每贏1場或獵鷹每輸1場，淘汰指數都將減1，所以面對僅剩的2場例行賽，獵鷹必須設法起碼搶下1勝，否則淘汰指數也將自動歸零，無緣參加季後挑戰賽。
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