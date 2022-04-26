NBA／攻守俱佳！得分破隊史紀錄 Tatum防守KD逼出9失誤
塞爾提克連2年和籃網在季後賽首輪狹路相逢，不過這次換前者成功復仇還橫掃對手出局，綠衫軍24歲主將Jayson Tatum這4戰共轟下118分創隊史紀錄，防守端也有精彩表現，逼得籃網球星Kevin Durant面對他時出現9次失誤。
Tatum在系列賽首戰絕殺上籃令人印象深刻，今天G4同樣繳出全隊最高29分，率隊以116:112擊敗籃網，Tatum在這4場系列賽一共得到118分，刷新個人在2020年季後賽紀錄108分，也創下隊史在橫掃系列賽中的最多得分紀錄。
不僅如此，Tatum在防守端也有出色表現，根據美媒《ESPN》統計，KD在面對Tatum防守時，17投4中合計拿到15分，三分球6投僅1中，還有9次失誤，Tatum帶給KD相當大壓力，頗有世代交替之感。
面對KD這樣的球星，Tatum表示有受到激勵，「當你知道另一隊有誰顯然會更有動力，你知道KD的成就，能為比賽帶來些什麼，對上這樣的人，你必須在比賽中拿出最好的表現，展現出對他的最大尊重。」
「我對於我的表現並不驚訝，我知道我是最好的球員之一，我們全隊都投入全力應戰，並不是說我們認為能夠橫掃對手，而是我們每次上場都相信自己可以。」Tatum如此說道。