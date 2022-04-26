圈內大哥曾對小S吃豆腐 鹹豬手一伸「塞到腋下最深處」
藝人小S近來在節目《小姐不熙娣》上，談及在演藝圈被騷擾的經歷，她透露與大S剛出道時，曾經遇過某位圈內的大哥對她們毛手毛腳、伸出鹹豬手，還趁著握手打招呼時，以揉肩搓手的方式吃豆腐，甚至會放肆狂摟，將她「塞到腋下最深處」，嘴巴上又假裝溫柔地說著鼓勵的話語，S媽得知後，就決定往後都跟隨姊妹倆錄影，親自維護女兒的安全。
王彩樺透露曾因表演而必須外宿，某天一位非常有名的大哥突然敲她房門，怎料就被直接推倒在床上，對方更當場告白，被嚇傻的王彩樺只能支支吾吾地把生理期當作擋箭牌，才讓大哥死心走人。被問到該名大哥是否還留在圈內，王彩樺只有開玩笑地說：「我看最近走幾個。」無奈表示當時才18歲，還沒有任何性經驗。
王彩樺又爆料有次演出謝幕時，由於穿著清涼，一名大哥竟直接站在後方親她的背，由於當時在側幕，燈光非常暗，才讓對方得逞，而王彩樺形容當時整個人相當僵硬，但仍無能為力，只能事後去找前輩姊姊哭訴。
※【NOWnews 今日新聞
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