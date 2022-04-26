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圈內大哥曾對小S吃豆腐　鹹豬手一伸「塞到腋下最深處」

▲小S曾被前輩騷擾，鹹豬手行徑曝光。（圖／記者朱永強攝，資料照）
▲小S曾被前輩騷擾，鹹豬手行徑曝光。（圖／記者朱永強攝，資料照）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-26 15:01:522022-04-26 15:15:10

藝人小S近來在節目《小姐不熙娣》上，談及在演藝圈被騷擾的經歷，她透露與大S剛出道時，曾經遇過某位圈內的大哥對她們毛手毛腳、伸出鹹豬手，還趁著握手打招呼時，以揉肩搓手的方式吃豆腐，甚至會放肆狂摟，將她「塞到腋下最深處」，嘴巴上又假裝溫柔地說著鼓勵的話語，S媽得知後，就決定往後都跟隨姊妹倆錄影，親自維護女兒的安全。

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▲小S（左）透露剛出道時曾被圈內大哥毛手毛腳。（圖／小姐不熙悌YouTube）
▲小S（左）透露剛出道時曾被圈內大哥毛手毛腳。（圖／小姐不熙娣YouTube）
王彩樺透露曾因表演而必須外宿，某天一位非常有名的大哥突然敲她房門，怎料就被直接推倒在床上，對方更當場告白，被嚇傻的王彩樺只能支支吾吾地把生理期當作擋箭牌，才讓大哥死心走人。被問到該名大哥是否還留在圈內，王彩樺只有開玩笑地說：「我看最近走幾個。」無奈表示當時才18歲，還沒有任何性經驗。

王彩樺又爆料有次演出謝幕時，由於穿著清涼，一名大哥竟直接站在後方親她的背，由於當時在側幕，燈光非常暗，才讓對方得逞，而王彩樺形容當時整個人相當僵硬，但仍無能為力，只能事後去找前輩姊姊哭訴。

▲彭正、郭婷筠於今（5）日舉辦婚禮，王彩樺受邀出席。（圖／記者葉政勳攝 ,2022.03.05）
▲王彩樺爆料曾被一名前輩推倒在床上。（圖／記者葉政勳攝 ,2022.03.05）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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