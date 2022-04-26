居隔轉型導致快篩劑庫存吃緊　侯友宜：新北每天需10萬劑

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侯友宜說，中央第一波給新北市10萬劑的快篩試劑很早就用完，前2天再撥19萬劑，目前庫存大概還剩下16萬劑，以新北市1天有1萬人採居家隔離3+4的量一，每人6支得快篩試劑，再加上要去處理居家照護、跟所有防疫有關的單位，算一算1天將近10萬劑的快篩試劑，所以剩下的量能，大概有不到1天多；不過，新北有主動跟CDC的指揮官聯繫，指揮官回應這個部分不用擔心。
侯友宜補充，因應中央徵用快篩劑，今年泰博科技為提升製造的量能，已向市府提出工廠變更登記及擴廠需求，市府秉持招商一條龍的服務精神，跨局處快速完成行政程序，擴充產能滿足大眾對快篩試劑的需求；但業者從國外引進機器需要時間，希望大家體諒業者、一起並肩作戰，無論是改居隔3+4或居家快篩加自主健康管理方案，快篩試劑量能一定要確保。
此外，新北已經主動聯繫中央快篩問題，希望篩劑變成不但是平價、讓民眾買得起，更重要政府在使用過程當中，也能夠照顧到需要被照顧的人；泰博科技這個月能生產1200萬劑， 6月初有機會拚到2000萬劑，7月看能不能拚到3000萬劑，大家都在拚，且業者也希望大家努力把快篩試劑價錢盡量壓低，讓民眾都能夠買得到，一起要共同面對這一波海嘯型的確診數及居隔數。
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