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居隔轉型導致快篩劑庫存吃緊　侯友宜：新北每天需10萬劑

▲新北市長侯友宜今（26）日前往泰博科技股份有限公司了解產線整備情形，感謝廠商與市府並肩作戰。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（26）日前往泰博科技股份有限公司了解產線整備情形，感謝廠商與市府並肩作戰。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-26 15:24:22

Omicron變異病毒傳播力驚人，確診數連日攀升，不少民眾面臨快篩試劑短缺的問題；為此，新北市長侯友宜今（26）日指出，新北每天需要將近10萬劑的快篩劑，剩下的量能是大概有不到1天多，不過CDC指揮官說這個部分不用擔心。

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侯友宜今日前往五股區的泰博科技股份有限公司，了解國內快篩試劑產線的整備情形；侯友宜表示，半年前就判斷未來大量用快篩劑，因此跟製造的廠商訂了130.5萬劑，當時因為中央增貨，很多的業者就直接給中央，新北市既定的庫存只有6萬；此外，面對這波的居家隔離3+4，最重要的就是要大量使用快篩劑，而新北市一天的量就要10萬劑。

侯友宜說，中央第一波給新北市10萬劑的快篩試劑很早就用完，前2天再撥19萬劑，目前庫存大概還剩下16萬劑，以新北市1天有1萬人採居家隔離3+4的量一，每人6支得快篩試劑，再加上要去處理居家照護、跟所有防疫有關的單位，算一算1天將近10萬劑的快篩試劑，所以剩下的量能，大概有不到1天多；不過，新北有主動跟CDC的指揮官聯繫，指揮官回應這個部分不用擔心。

侯友宜補充，因應中央徵用快篩劑，今年泰博科技為提升製造的量能，已向市府提出工廠變更登記及擴廠需求，市府秉持招商一條龍的服務精神，跨局處快速完成行政程序，擴充產能滿足大眾對快篩試劑的需求；但業者從國外引進機器需要時間，希望大家體諒業者、一起並肩作戰，無論是改居隔3+4或居家快篩加自主健康管理方案，快篩試劑量能一定要確保。

此外，新北已經主動聯繫中央快篩問題，希望篩劑變成不但是平價、讓民眾買得起，更重要政府在使用過程當中，也能夠照顧到需要被照顧的人；泰博科技這個月能生產1200萬劑， 6月初有機會拚到2000萬劑，7月看能不能拚到3000萬劑，大家都在拚，且業者也希望大家努力把快篩試劑價錢盡量壓低，讓民眾都能夠買得到，一起要共同面對這一波海嘯型的確診數及居隔數。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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