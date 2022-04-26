居隔3+4上路　潘文忠：師生防疫標準一致　

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潘文忠說，今早在行政院擴大防疫會議中已確認此事，採過往校園一致性方式處理，教職員工生防疫標準一致，若需要居家隔離，皆自第八天起回校園實體上課；遠距教學也依循過去原則，教師在身體健康許可下協助進行，讓孩子學習不中斷，國教署會儘快把相關說明，透過公文周知學校。
另外，近日確診數大增，數間大學隔離宿舍不足，針對大學生輕症是否於宿舍隔離。潘文忠說，指揮中心視防疫發展及需要，目前輕症比例高，大學輕症確診個案、居家隔離者以返家為原則，特殊狀況再留校，昨天已邀集各大學防疫長討論宿舍整備原則，學校宿舍將區分安置輕症確診者的「隔離宿舍」，以及安置居家隔離者的「檢疫宿舍」。
據了解，學校需於開學時向原有住宿生說明，必要時須配合疫情發展徵用宿舍，且「隔離宿舍」與「檢疫宿舍」要明確劃分。以上宿舍，若房間內配有獨立衛浴，可與一般宿舍共居，若無，則須和一般宿舍區隔，並採用專屬固定衛浴及劃定獨立的動線。
大學生輕症、居家隔離者返家時除了可搭乘救護車、防疫計程車外，也可由家人接送；若為境外生、返家路程遙遠、無家人可接送，或家中沒有符合指揮中心規定的居家照顧場域則可留校。
另外，配合居家隔離3+4新制上路，居家隔離住宿生前三天若於校內可在原房間就地隔離，後四天若不涉及個人生計仍不可外出，隔離七天期滿後經採檢為陰性才可恢復實體上課。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。