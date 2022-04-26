轉打烏東還是被看衰！外媒分析：俄軍將持續試探烏克蘭

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俄軍的軍事進展微乎其微，烏克蘭方則是在各國盟友的強力援助下獲得更多對抗俄軍的軍備武器，對莫斯科來說，將領遭斬首和大量財損開始讓這場戰役變得越來越沉重。根據烏克蘭地面部隊本週日（24）公布的最新數據顯示，已有21800名包含將領、士兵和暗殺部隊等戰鬥人員死亡，而其他消息來源所給出的死亡人數更高，甚至接近3萬人，不過俄方並未回應確認該數據是否屬實。
此外，大量戰備資源與軍火的耗損也為蒲亭帶來負面影響，根據烏克蘭官方統計，有 873輛俄羅斯坦克被烏軍破壞，連帶還有2238輛裝甲車、179架飛機、154架直升機和 408門的火砲系統遭摧毀，這迫使俄羅斯在人力方面可能動員後備軍人，甚至徵兵上戰場，軍武方面則發動限制型核威脅武器，恐怕只會引發國內民意不滿，對蒲亭政權造成威脅。
英國前坦克指揮官、現任戰略風險諮詢公司「Sibylline」執行長賈斯汀·克朗普（Justin Crump）認為，俄軍如今希望摧毀大部分最精銳的烏克蘭正規軍，並成功逐漸擴大在烏東的佔領區，倘若計畫成功，這將會是蒲亭現階段最需要、能夠提振士氣的勝利，也能夠逼迫烏克蘭願意接受俄羅斯的停戰條件。
不過在過去這八年間，烏東分離主義者與烏克蘭政府軍的交火頻傳，對烏克蘭軍隊來說物資消耗甚鉅，持續發射飛彈、火炮來阻止東部城市哈爾科夫和克拉馬托爾斯克遭到致命襲擊將使烏軍在面臨更大攻勢時，無法擁有足夠的應對資源，而俄軍如今也是針對這點不斷進行小型交火、試探，試圖將戰局優勢引導自己方。
克朗普告訴美聯社，同樣地，烏克蘭政府也不斷標榜這場戰役有著鉅額耗費，持續向北約與歐盟友軍施壓，以防禦頓巴斯地區的戰役為由持續索求軍武支援，例如向西方國家要求更多的戰機、遠程防空系統、重型火砲和坦克車等等。
他認為這些新武器確實有提供幫助但並不如外界所想的那麼多，克朗普指出目前烏東前線仍將佈署蘇聯時代的軍火，西方國家提供的武器將留在遠離戰火的地區提供士兵們學習操作使用。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析則指出，現階段的俄軍已經從先前補給線過長的錯誤中學習，改由鐵路運送物資，一旦從南部重要港口城市馬立波建立起包圍網，擊潰亞速鋼鐵廠的駐守烏軍，就能夠調派軍力回到烏東持續擴大火力攻勢；然而目前的俄軍主要問題和過去攻打基輔失利相同－軍隊訓練不足就上前線作戰、士氣持續低落，加上春天來臨讓當地游擊隊有了天然掩護，分析指出俄軍在烏東的軍事計畫並不會比在基輔的行動還要成功。