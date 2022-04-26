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快訊／北市確診+1302　柯文哲：疫情可以說是烽火遍地

▲台北市長柯文哲26日下午臨時新增行程，親自召開北市防疫記者會。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲26日下午臨時新增行程，親自召開北市防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-26 15:56:47

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸蔓延，台北市今（26）日的本土案例為1302例，再度創下單日新高。對此台北市長柯文哲今日下午也臨時召開北市防疫記者會，直言現階段疫情「可以說是到了遍地烽火的地步」。

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台北市今日新增1,302例本土及15例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，617名男性，700名女性，本土案例分別居住於士林區156例、萬華區138例、信義區134例、大安區130例、中山區122例、文山區119例、北投區108例、內湖區103例、松山區99例、中正區87例、大同區及南港區各53例。

北市府方面表示，疫情期間為兼顧醫療機構防疫量能，台北市依中央訂定「因應COVID-19疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」，醫療機構及照護機構有相關疫情時，匡列風險對象如快篩陰性、無症狀且完成COVID-19疫苗追加劑接種滿14日以上，可提報申請表及名冊，申請提前返回工作崗位，以快篩進行監測。

衛生局表示，北市府防疫、社福照護、維持安全及社會機能正常運作相關機關如有疫情，衛生單位依疫調結果進行3+4居家隔離，如因匡列居家隔離後替代人力調度有困難，只要匡列人員快篩陰性、無症狀且完成COVID-19疫苗追加劑接種滿14天，即可比照醫療機構提早返回工作崗位模式，向衛生局提報申請表及名冊，並副知中央目的事業主管機關，申請以篩代隔，以維持社會機能正常運作。

衛生局強調與確定病例接觸次日起第1日至第3日須每日執行家用快篩，其後須每2日進行1次家用快篩至與確定病例最後一次接觸次日起第10日為止。應採檢當日如有出勤，則須於上班前進行家用快篩，且檢驗結果為陰性後，方可執行職務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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