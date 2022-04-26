台大美女提倡「寶寶躺地該被勸導」 歐陽靖一席話掀論戰
38歲的藝人歐陽靖是資深演員譚艾珍的愛女，前年和一名日本攝影師RK完婚後，就迎來兒子「新醬」。近日畢業於台大獸醫系的女星蔡沐妍發文討論「寶寶該不該躺地」，指出讓孩子隨處躺下是自由是好事，但事後的教育和溝通很重要，除了引來同樣是新手媽媽的歐陽靖留言之外，也掀起網友兩派育兒觀。
蔡沐妍指出寶寶確實可以依照心情「想躺就躺」，不過後續的教育、溝通必須補上，更直呼：「真心討厭那種孩子哭了，媽媽沒馬上抱出去，試圖等她自己冷靜的家長。」認為其他人不應該被不願教導孩子的家長們影響：「教養方式沒有絕對好或壞，但不影響他人是基本的禮貌吧？」
事實上，歐陽靖曾分享日式育兒觀念，其中一項就是不能拒絕孩子在接受學校教育時，想要做的事情，必須讓他親自摸索，而這次蔡沐妍的觀點曝光後，歐陽靖也在該文下方，語帶激動地說：「我好想把小孩送給妳教喔，還是可以開班授課教我們這種不會帶小孩的媽媽嗎？我好糟糕養出了一個會在商家躺地板影響他人的小孩。」
歐陽靖意有所指的回應引來網友不同想法，有人認為孩子在公共場合確實不該隨地躺下，禮貌、教養都該被重視，不過也有人告訴歐陽靖可以依照自己內心正確的想法去執行，畢竟每個人的育兒觀都不同，別人的想法僅供參考。隨後歐陽靖也在臉書上發文，表示現在所謂的「天使寶貝」，部分只是網紅媽媽隱惡揚善，維繫自己形象的工具，坦言每個寶寶都是帶著使命而來，歐陽靖就以自身例子，點出在育兒的過程中，孩子也能媽媽的人生導師，並再針對「寶寶躺地」一事做出回應：「我自己是個過度潔癖的人，所以我生到一個不愛乾淨的小孩，躺地寶就是在提醒我該放鬆一點。」