小學生下周開打莫德納！有7天考慮期 11大不良反應曝
指揮中心日前宣布，開放6-11歲國小學童施打半劑莫德納疫苗，昨（25）日教育部也將接種莫德納疫苗公文發給各縣市教育局處，要求先發放家長同意書，讓學童家長有7天考慮，最快5月2日起施打，接種開始日則由各縣市決定；根據教育部的公文的施打須知中，也列出臨床試驗6～11歲兒童接種後「常見不良反應」，供家長參考。
中央流行疫情指揮中心日前宣布，6到11歲兒童可接種新冠疫苗莫德納，每次施打半劑，兩劑間隔12週；教育部已於昨天發函給各縣市教育局處，要求儘速發放家長同意書，將比照過去BNT校園接種模式，讓學童家長有7天考慮，最快可於5月2日起安排施打。
根據臨床試驗6-11歲兒童的不良反應通報，最常見的發生比率依序為注射部位疼痛(98.4％)、疲倦(73.1%)、頭痛(62.1%)、肌肉痛(35.3%)、畏寒(34.6%)、噁心嘔吐(29.3%)、腋下腫脹/壓痛(27%)、發燒(25.7%)、發紅(24%)、注射部位腫脹(22.3%)，關節痛(21.3%)。
疫苗施打後大多數反應為施打部位疼痛、紅腫，通常在幾天內消失，其他可能有頭痛、疲倦體溫升高、畏寒等狀況，並指也可能出現極為罕見的心肌炎或心包膜炎，要是出現胸痛、心跳不規則等症狀，務必立即就醫。
教育部也表示，6-11歲兒童疫苗施打將比照12-17歲青少年BNT接種模式，可選擇於「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」。學生若至醫療院所接種疫苗，或學生接種疫苗當日起若有不良反應，學校應給予疫苗假、不列入出缺席，必要時可延長。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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