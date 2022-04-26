巷仔內／專靠追殺馬成三冠王？你所不知道的邢泰釗

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北檢因地理環境關係，屢次偵辦重大刑案，司法記者平常已經忙得沒日沒夜了，沒想到邢泰釗來了以後，根本操死司法記者，幾乎周周有專案。打聽後才得知，原來邢泰釗在高雄是全國查賄第一名，外傳因查賄太積極，被「發配邊疆」至金門高分檢。
邢泰釗爭議事蹟以「三中案」最出名，早在2014年間，特偵組就已簽結，陳年舊案卻在邢主導下由北檢重啟偵辦，引發藍媒質疑「政治追殺」。每一次北檢傳訊馬英九後，都會跟馬一前一後發布聲明「隔空互槓」。2018年間，北檢起訴馬英九一干人等，儘管馬一審獲判無罪，北檢立刻表達上訴立場。
由於邢泰釗外型看起來很嚴肅，加上媒體報導的強勢風格，以及親身體驗過他「工作狂」的辦案頻率，總讓人覺得難以親近，但實際跟邢泰釗聊天會發現，其實他嫉惡如仇、富有正義感，造就他打破砂鍋問到底的特色。有記者私下笑問邢泰釗，你這麼熱愛工作，是不是家庭不溫暖？邢泰釗笑著回稱，「至少我還沒離婚。」
以今年3月間各地停電事件頻傳為例，經濟部、台電都說是小動物所致，因司法記者覺得政府說法很可疑，趁著跟邢泰釗聊天時順便問邢泰釗「檢察官怎麼不查一下？」邢泰釗順著記者問話說，以檢察官的敏銳度，只要可疑一定會去查，調閱監視器最簡單。
邢泰釗在聊天過程中還想到，有時短路是家裡老鼠咬電線造成，因為在大家都不清楚真實狀況的情形下，各種可能性都有，也不排除可能是有人惡作劇丟小動物導致。聽到邢泰釗的想法，就覺得他很喜歡追根究底、發掘真相，「比記者還適合當記者」。
只是當天剛好偵辦303大停電、桃機偷剪電纜的橋頭、桃園地檢署都因鑑定問題需要高檢署支持，在高檢署負責國安督導的蕭方舟又跟2名承辦檢察官很熟，因此媒體將聊天內容報導出來，反而讓邢泰釗被罵到臭頭。事後，邢泰釗無奈表示「如果檢察官不查又說人家懶惰，查了又說我們把他們當匪諜。」
有資深檢察官表示，在邢泰釗底下辦案，雖然壓力指數破表，但成長幅度很大，儘管他看起來很嚴肅卻很靦腆，有種奇怪「反差萌」；另名資深檢察官形容邢泰釗是個非常認真仔細的人，工作上求完美，辦公環境一定要整潔，同時也是個體恤部屬、給部屬機會、全力相挺，有使命感、有責任心的好長官，相當念舊重感情。
難怪，邢泰釗在今年2月檢協會舉辦的票選推舉新任檢察總長選舉中，拿下552票史上最高票。除辦案有如工作狂外，邢泰釗還很愛出書，他將偵辦的歷史過程集結成冊，將經驗傳承下去，在北檢任內，邢泰釗出了「北檢金融重案實錄」等5本著作，在高檢署期間也為犯保、更保出版工作指引，下週還有2本新書要發表，可以預見未來邢泰釗當上檢察總長後，也有高度可能叫最高檢察署的主任也來出書。