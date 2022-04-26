報稅季節來到 手機申報2.0功能再升級 6大報稅利多

財政部南區國稅局表示，五月報稅季節即將來到，今 (111) 年手機報稅將擴大使用範圍，只要於驗證身分完成，登入手機報稅系統，即自動帶入申報戶成員的所得及扣除額。納稅人若需增、刪扶養親屬免稅額或修改所得及扣除額資料等，皆能使用手機編輯修改完成申報，功能大升級。

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南區國稅局局長盧貞秀說明， 110 年財政部推出手機報稅結合行動電話認證服務，突破以往網路申報須以自然人憑證或健保卡實體認證的限制，全國約有 84 萬戶響應。今年強化手機報稅 2.0 功能，增加了新功能，系統自動帶入的申報戶成員納稅人可自行刪除，如欲新增配偶及受扶養親屬，可自行先新增配偶及受扶養親屬的基本資料，再透過「查詢碼 + 戶號」、「行動電話認證」或「行動自然人憑證 (TW FidO) 」 3 種方式，匯入配偶及受扶養親屬的所得及扣除額資料。

此外如列舉扣除額、特別扣除額等，都可自行修改編輯。並新增行動支付及電子支付帳戶之方式繳稅，使繳稅方式更多元又便利。但納稅義務人如欲採現金繳稅或需申請延期、分期繳納者，就無法適用手機報稅。

今年並有 6 大報稅利多， 110 年度每人基本生活所需費用金額為 19.2 萬元，較去年調增 1 萬元，為歷年來最大調幅。且振興五倍券免稅，民眾直接領取票面價值 5,000 元的振興五倍券，或以信用卡、電子票證、電子支付等方式累積消費滿 5,000 元，該 5,000 元屬政府贈與，免納所得稅。

為因應（ COVID-19 ）疫情影響，自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償（如防疫工作人員自政府領取的津貼補助、受隔離或檢疫及照顧者的防疫補償等），免納所得稅。受疫情影響業者，調增費用率：鑑於 110 年度疫情未緩解，「非醫事人員」的執行業務者及其他所得業者，受嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情影響致收入減少，使費用占收入的比重增加，適度調增 110 年度執行業務者及其他所得業者費用率。藥師的健保收入 ( 含藥費收入 ) 費用率，由 94% 提高為 97% 。

非醫事人員的執行業務者、私人辦理補習班、幼兒園與養護療養院所業者： 110 年度收入總額較「 109 年度或 108 年度任一年度」減少達 30% ，適用的費用率得按財政部頒訂費用標準的 112.5% 計算，減輕其所得稅負擔。