報稅季節來到 手機申報2.0功能再升級 6大報稅利多

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南區國稅局局長盧貞秀說明，110年財政部推出手機報稅結合行動電話認證服務，突破以往網路申報須以自然人憑證或健保卡實體認證的限制，全國約有84萬戶響應。今年強化手機報稅2.0功能，增加了新功能，系統自動帶入的申報戶成員納稅人可自行刪除，如欲新增配偶及受扶養親屬，可自行先新增配偶及受扶養親屬的基本資料，再透過「查詢碼+戶號」、「行動電話認證」或「行動自然人憑證(TW FidO)」3種方式，匯入配偶及受扶養親屬的所得及扣除額資料。此外如列舉扣除額、特別扣除額等，都可自行修改編輯。並新增行動支付及電子支付帳戶之方式繳稅，使繳稅方式更多元又便利。但納稅義務人如欲採現金繳稅或需申請延期、分期繳納者，就無法適用手機報稅。
今年並有6大報稅利多，110年度每人基本生活所需費用金額為19.2萬元，較去年調增1萬元，為歷年來最大調幅。且振興五倍券免稅，民眾直接領取票面價值5,000元的振興五倍券，或以信用卡、電子票證、電子支付等方式累積消費滿5,000元，該5,000元屬政府贈與，免納所得稅。為因應（COVID-19）疫情影響，自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償（如防疫工作人員自政府領取的津貼補助、受隔離或檢疫及照顧者的防疫補償等），免納所得稅。受疫情影響業者，調增費用率：鑑於110年度疫情未緩解，「非醫事人員」的執行業務者及其他所得業者，受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響致收入減少，使費用占收入的比重增加，適度調增110年度執行業務者及其他所得業者費用率。藥師的健保收入(含藥費收入)費用率，由94%提高為97%。非醫事人員的執行業務者、私人辦理補習班、幼兒園與養護療養院所業者：110年度收入總額較「109年度或108年度任一年度」減少達30%，適用的費用率得按財政部頒訂費用標準的112.5%計算，減輕其所得稅負擔。
南區國稅局呼籲，手機報稅不需使用讀卡機即可完成申報，且可免去報稅現場之奔波等待及接觸人群之風險，快速便捷又不受時間及空間限制，歡迎撥打0800-000-321洽詢