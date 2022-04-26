立院三讀！危老公寓限期成立管委會　違者每戶罰20萬

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內政部強調，本次法案通過後，有關危險公寓大廈的認定要件，將儘速邀集相關機關進行討論與公告，各地方政府認為有必要時，也可以公告擴大適用範圍。至於限期應成立管理組織的公寓大廈，若未能於期限內成立並辦理報備者，直轄市、縣(市)主管機關得視實際狀況展延1次，並不得超過1年。
內政部指出，針對經通知、輔導等程序後，逾期仍未成立管理組織並辦理報備的危險公寓大廈，同步新增第49條之1，將按戶進行裁罰，可處4萬元以上20萬元以下的罰鍰，並限期辦理，屆期仍未辦理者，得按次處罰。
內政部補充說明，為協助各地方政府落實執行，已於「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫」分4年匡列8,000萬的經費補助地方政府輔導成立管理組織，以加速提升危險公寓公共安全及確保居住品質。
消防法部分，內政部長徐國勇表示，這次修法明文規定停歇業場所亦應辦理消防安全設備檢修申報，全面強化建築物公共安全，本修正案將於總統公布後施行。
內政部表示，這次修法主要是因應時空環境變遷、建築物使用型態越趨複雜，加上近期高雄市城中城及彰化喬友大樓等火災案例，明確規定所有歇業或停業場所，仍應辦理檢修申報。除非建築物整棟已無使用的情形，因無安全疑慮狀況下，在報請所在地主管機關審核同意後，才可免除，以維護公共安全。
另由於現行規定，消防設備檢修，需委託消防設備師(士)辦理，為簡政便民，這次修法也參考日本消防法令，針對僅設有滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式消防安全設備的場所，考量該類設備種類較為簡單，可由外觀或簡易操作判定性能，且其更換新品尚無困難性，因此，修法增加可由管理權人自行檢修申報的方式，供管理權人選擇。