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立院三讀！危老公寓限期成立管委會　違者每戶罰20萬

▲立法院三讀通過《公寓大廈管理條例》部分條文修正草案、《消防法》第9條修正草案、《建築法》第77條之1條文修正草案。（資料照／讀者提供2021.10.15）
▲立法院三讀通過《公寓大廈管理條例》部分條文修正草案、《消防法》第9條修正草案、《建築法》第77條之1條文修正草案。（資料照／讀者提供2021.10.15）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-26 16:16:552022-04-26 16:18:37

去年發生高雄市城中城大樓火警，造成46人罹難，引發各界關注管委會問題及消防安檢疑慮。立法院會今（26）日三讀通過《公寓大廈管理條例》部分條文修正草案、《消防法》第9條修正草案、《建築法》第77條之1條文修正草案。其中，《公寓大廈管理條例》修正案中明訂，經認定有危險的公寓大廈，一律限期成立管理委員會或推選管理負責人，違者每戶最高可處新台幣20萬元。

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對此，內政部表示，為維護公共安全，《公寓大廈管理條例》新增第29條之1，明定無論條例施行前或後興建的公寓大廈，凡經認定有危險者，一律限期成立管理組織，並完成報備，也要求地方政府應自行辦理或是委託專業機構輔導協助這類建物成立管理組織，以強化共用部分修繕、公安檢查與消防設備檢修等維護管理工作。至於非危險公寓大廈，不在這次修法適用範圍，仍依現有輔導機制處理。

內政部強調，本次法案通過後，有關危險公寓大廈的認定要件，將儘速邀集相關機關進行討論與公告，各地方政府認為有必要時，也可以公告擴大適用範圍。至於限期應成立管理組織的公寓大廈，若未能於期限內成立並辦理報備者，直轄市、縣(市)主管機關得視實際狀況展延1次，並不得超過1年。

內政部指出，針對經通知、輔導等程序後，逾期仍未成立管理組織並辦理報備的危險公寓大廈，同步新增第49條之1，將按戶進行裁罰，可處4萬元以上20萬元以下的罰鍰，並限期辦理，屆期仍未辦理者，得按次處罰。

內政部補充說明，為協助各地方政府落實執行，已於「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫」分4年匡列8,000萬的經費補助地方政府輔導成立管理組織，以加速提升危險公寓公共安全及確保居住品質。

消防法部分，內政部長徐國勇表示，這次修法明文規定停歇業場所亦應辦理消防安全設備檢修申報，全面強化建築物公共安全，本修正案將於總統公布後施行。

內政部表示，這次修法主要是因應時空環境變遷、建築物使用型態越趨複雜，加上近期高雄市城中城及彰化喬友大樓等火災案例，明確規定所有歇業或停業場所，仍應辦理檢修申報。除非建築物整棟已無使用的情形，因無安全疑慮狀況下，在報請所在地主管機關審核同意後，才可免除，以維護公共安全。

另由於現行規定，消防設備檢修，需委託消防設備師(士)辦理，為簡政便民，這次修法也參考日本消防法令，針對僅設有滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式消防安全設備的場所，考量該類設備種類較為簡單，可由外觀或簡易操作判定性能，且其更換新品尚無困難性，因此，修法增加可由管理權人自行檢修申報的方式，供管理權人選擇。

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