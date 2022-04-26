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調研：高通膨抑制消費性產品需求　全球電視出貨估再下修

▲根據調研機構調查，2022年第一季全球電視出貨量達4726萬台，季減20%，並預估今年電視出貨將進一步下調至2.12億台，年增僅1%，且不排除仍有下修風險。圖為示意圖（圖／NOWnews 資料照片）
▲根據調研機構調查，2022年第一季全球電視出貨量達4726萬台，季減20%，並預估今年電視出貨將進一步下調至2.12億台，年增僅1%，且不排除仍有下修風險。圖為示意圖（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-26 16:16:28

今年受到俄烏戰爭影響，衍生出原油、天然氣等原物料上漲，再加上中國大陸持續進行無預警的動態清零手段，物流量能受阻，運費飆高，導致原本全球通膨問題加劇，消費性需求也跟著降低。根據調研機構調查，2022年第一季全球電視出貨量達4726萬台，季減20%，並預估今年電視出貨將進一步下調至2.12億台，年增僅1%，且不排除仍有下修風險。

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TrendForce指出，消費者在可支配預算有限情況下，開始削減非生活必需品的花費，電視產品銷售首當其衝。觀察今年第一季電視三大銷售地區北美、歐洲和中國，其中歐美受到高通膨導致需求大幅縮減兩成；中國則因疫情升溫使多個城市進入封城狀態，導致人力短缺、物流受阻、運價高漲、物價飆漲，電視產品銷售完全處在劣勢情況下，第一季需求減少15到20%。

而第二季原先中國品牌挾面板價格已來到相對低點，以及中國內需市場無須負擔高額海運費用下，期待618促銷檔期能為市場注入活水，並拉抬年度出貨量。但現下中國電視銷售受疫情擾局，恐讓品牌上半年唯一的大型促銷活動落空。再者，往年第三季是品牌為歐美地區黑五和耶誕節慶促銷備貨時期，然今年世界盃足球賽延後至11月舉行，造成促銷檔期重疊，銷售量恐被抑制。今年海運費運仍居高不下，尺寸越大額外負擔的成本越多，不利品牌下半年大型促銷活動的布局。

TrendForce表示，前兩大電視龍頭品牌三星（Samsung）和LG電子（LG Electronics）主要銷售區域為北美和歐洲，故歐美地區第一季電視銷售衰退20%，對兩大龍頭品牌影響最甚。其中，三星電子第一季電視出貨量達1,090萬台，季減3.1%；LG電子第一季出貨量達653萬台，季減11.8%，年衰退6.4%。受到終端需求疲軟，兩大品牌分別於3月下旬修正面板採購訂單。三星第一季採購量下修幅度達7.5%；第二季減少9.5%；LG電子主要集中在第二季減少採購訂單，預估減幅將超過兩成。

TrendForce特別表示，近期國際大廠陸續修正訂單，中國品牌雖未見大幅砍單情況，但若618促銷結果不如預期，不排除第二季中下旬開始減少面板採購。在今年第二季電視面板雖然遭受品牌大幅下修訂單，而面板廠卻未見大幅度調降稼動率的情況下，將造成55吋（含）以下面板價格反轉落空並持續下跌，65吋（含）以上大尺寸跌幅也會持續擴大。

今年OLED電視面板供應受惠於LG顯示器（LG Display）增加廣州8.5代線OLED電視產能，供應量水漲船高的同時，LG顯示器順勢提升產品規格與價格，卻造成三星電子延宕白光OLED產品的驗證與上市時間。不僅是三星電子今年在OLED電視市占率從年初預估15%縮減至6.4%，今年全球OLED電視出貨規模將下修至779萬台，年增幅收斂至17%。

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