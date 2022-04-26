大學輕症確診返家照護！教育部：居隔3+4、第8天才可返校

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部長潘文忠今天出席教育部閩客語文學獎頒獎典禮，接受媒體聯訪時表示，考量學校作息，今天行政院擴大防疫會議做出結論，針對居隔3+4方案，教職員工生會同步，也就是等到居隔3+4方案結束後，第8天才返校上課。
潘文忠提到，教師如在身體健康許可情形下，也希望能協助進行遠距教學，讓學生學習不中斷；教育部國教署會盡快透過公文，將相關事項告知學校。
針對大學端，潘文忠指出，由於目前確診以輕症居多，因此會以返家居隔和照護為主，如有特殊情形才會留校，教育部昨天也召集各大專的防疫長開會討論，說明後續因應原則。
潘文忠表示，教育部也請大學準備隔離檢疫宿舍，包括輕症確診者的隔離宿舍和居家隔離者的檢疫宿舍，希望各校盤整相關資源，如需徵用到部分學生宿舍，希望能事先跟學生說明。
根據教育部規劃，大學對於輕症確診個案和居家隔離者，以「返家」照護和隔離為原則，有例外情況才可留校；配合居隔3+4方案，7天隔離期滿，經採檢陰性才可解隔並恢復實體上課。（編輯：張芷瑄）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。