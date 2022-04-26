民進黨黨職改選　羅致政：英系新北較支持正國會的余天

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羅致政說，原先英系與正國會合作，兩邊推人輪流當主委，而在余天做了兩任主委後，上次應該輪到英系負責主委提名，後來，英系沒有提，也願意支持何博文當主委，變成正國會、英系兩邊都支持何博文。
「對何博文表現有意見」，羅致政指出，這2年來，何博文所主導的黨部運作跟英系之間沒那麼密切，重要合作也沒有任何徵詢，所以跟何博文保持一定距離就可以了。
至於黨內派系競爭問題，羅致政說，每個派系為了擴張力量，想辦法提出年輕人參選，是種良性競爭；但新北有11個選區，有的派系不會每區都推人，會有不同模式，但不可否認，在新店參選人提名這件事情上，英系確實跟正國會有摩擦存在。
英系也在新店選區推出黃琳參選，卻因曾在新黨服務而被質疑。羅致政表示，這也是看中黃琳的部分，新店選區偏藍，需要擴大異溫層，黃琳可以接觸到很多過去在地碰不到面的里長、社團等，別因為過去背景就去幫她貼標籤。
羅致政說，黃琳沒去過對岸、沒拿過台胞證，是10幾歲在新黨打工，到了2014年碰上太陽花學運，相信那時候的年輕人都受到很大的影響，黃琳也覺得台灣整個社會大轉變。
羅致政也指出，在野百合學運之前，他個人的政治認同也是統的、甚至曾待在國民黨底下，隨著野百合、天安門等事件後，整個人也面臨到完全不一樣的考驗；因此每個人都有他政治認同立場轉變的過程。